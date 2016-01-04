新兴汇市：疲弱中国数据和风险厌恶情绪，令新兴亚币的2016年前景蒙阴

韩元触及逾两周低位，因韩国12月出口连续第12个月下降，并且也创下2008-2009年全球金融危机以来最差年度表现，与此同时韩国政府警告称贸易状况未见迅速改善的迹象。

坡元跌至近七周最低，逆转新加坡第四季GDP出炉后的短暂涨势。

印尼卢比 和马币(林吉特) 下挫，因外国长期投资者在无本金交割远期外汇(NDF)市场卖出 。

韩元兑美元下跌1.3%至1,187.4，创12月18日来最低。

围绕韩国央行可能干预以抑制韩元疲势的谨慎情绪升温。

新加坡经季节调整后的第四季国内生产总值(GDP)环比年率为增长5.7%。该数据高于下修后为1.7%的第三季增幅，也远远高于路透调查所得的预估中值增长1.7%。

该数据扶助坡元短暂上升。

但坡元兑美元未能维持涨势，跌至11月18日来低点1.4248，受人民币疲弱影响。

由于全球经济增长不均衡，几乎没有分析师预计新加坡经济将维持第四季这种增速。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.35 120.30 +0.80 +0.80 120.30

坡元 1.4231 1.4177 -0.38 -0.39 1.4175

台币 33.030 33.066 +0.11 +0.11 33.066

韩元 1187.09 1172.50 -1.23 -1.02 1174.95

泰铢 36.14 36.00 -0.39 -0.33 36.02

菲律宾披索 47.14 47.06 -0.17 -0.51 46.90

印尼卢比 13890.00 13785.00 -0.76 -0.76 13785.00

印度卢比 66.46 66.14 -0.48 -0.47 66.15

马币 4.3310 4.2935 -0.87 -0.95 4.2900

人民币 6.5096 6.4936 -0.25 -0.27 6.4921

(完)

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