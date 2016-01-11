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亚洲 | 2016年 1月 11日 星期一 14:20 BJT

新兴汇市：人民币走升未能提振亚币，韩元触及五年半低点

马币(林吉特)兑美元 接近三个月低位，因油价下跌加剧了对于该国油气收入下降的担忧。

马币兑美元较周五收盘下跌多达0.7%至4.4160，周四曾创10月2日来低位4.4250。

随着人民币反弹，马币缩减部分跌幅，但受疲弱的工业生产数据影响承压。

南非兰特兑美元 触及纪录低点，多位交易员称日本投资人看来正在解除兰特多仓。

韩元兑美元下跌多达1.1%至1,211.5，创2010年7月来低点，海外基金继续抛售韩元。

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 117.28 117.27 -0.01 +2.58 120.30

坡元 1.4388 1.4430 +0.29 -1.48 1.4175

台币 33.418 33.501 +0.25 -1.05 33.066

韩元 1208.89 1198.10 -0.89 -2.81 1174.95

泰铢 36.29 36.30 +0.03 -0.74 36.02

菲律宾披索 47.26 47.17 -0.19 -0.76 46.90

印尼卢比 13925.00 13920.00 -0.04 -1.01 13785.00

印度卢比 66.79 66.63 -0.24 -0.96 66.15

马币 4.4080 4.3850 -0.52 -2.68 4.2900

人民币 6.5829 6.5938 +0.17 -1.38 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦/杜明霞；审校 张荻/张若琪/张明钧)

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