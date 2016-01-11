新兴汇市：人民币走升未能提振亚币，韩元触及五年半低点

亚洲橡胶：TOCOM期胶收高但缩减涨幅，泰国将出售国家库存
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
马币(林吉特)兑美元 接近三个月低位，因油价下跌加剧了对于该国油气收入下降的担忧。
马币兑美元较周五收盘下跌多达0.7%至4.4160，周四曾创10月2日来低位4.4250。
随着人民币反弹，马币缩减部分跌幅，但受疲弱的工业生产数据影响承压。
南非兰特兑美元 触及纪录低点，多位交易员称日本投资人看来正在解除兰特多仓。
韩元兑美元下跌多达1.1%至1,211.5，创2010年7月来低点，海外基金继续抛售韩元。
亚洲 当日 今年以来 2015年
最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价
日圆 117.28 117.27 -0.01 +2.58 120.30
坡元 1.4388 1.4430 +0.29 -1.48 1.4175
台币 33.418 33.501 +0.25 -1.05 33.066
韩元 1208.89 1198.10 -0.89 -2.81 1174.95
泰铢 36.29 36.30 +0.03 -0.74 36.02
菲律宾披索 47.26 47.17 -0.19 -0.76 46.90
印尼卢比 13925.00 13920.00 -0.04 -1.01 13785.00
印度卢比 66.79 66.63 -0.24 -0.96 66.15
马币 4.4080 4.3850 -0.52 -2.68 4.2900
人民币 6.5829 6.5938 +0.17 -1.38 6.4921
(完)
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全部现汇报价 (编译 刘秀红/高琦/杜明霞；审校 张荻/张若琪/张明钧)
6月TOCOM期胶 <0#2JRU:>收涨0.6日圆，报每公斤301.5日圆(2.63美元)，受日圆兑美元走软提振。日元走软，令以日圆计价的商品对其他货币持有者而言变得更便宜。
“对铜而言，整体基调还是正面的，并且这种氛围正影响市场。”Mine Life分析师Gavin Wendt说道，“但美元走势也一如既往的是影响铜价的一个因素。”
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。