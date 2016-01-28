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亚洲 | 2016年 1月 28日 星期四 14:52 BJT

新兴汇市：多数亚币下滑，不过马币异军突起触及近八周高点

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 118.54 118.66 +0.10 +1.48 120.30

坡元 1.4299 1.4327 +0.20 -0.87 1.4175

台币 33.600 33.710 +0.33 -1.59 33.066

韩元 1208.34 1202.00 -0.52 -2.76 1174.95

泰铢 35.87 35.80 -0.20 +0.42 36.02

菲律宾披索 47.78 47.82 +0.09 -1.83 46.90

印尼卢比 13875.00 13877.00 +0.01 -0.65 13785.00

印度卢比 68.13 68.05 -0.11 -2.90 66.15

马币 4.2250 4.2565 +0.75 +1.54 4.2900

人民币 6.5780 6.5782 +0.00 -1.31 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 孙茉莉/刘秀红/李春喜 审校 王兴亚/白云/高琦)

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