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亚洲 | 2016年 2月 3日 星期三 13:48 BJT

新兴汇市：亚币受油价下跌拖累而下滑，韩元触及五年半低位

亚洲 当日 今年以来 2015年

最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价

日圆 119.59 119.95 +0.30 +0.59 120.30

坡元 1.4329 1.4302 -0.19 -1.07 1.4175

台币 33.580 33.680 +0.30 -1.53 33.066

韩元 1218.93 1207.40 -0.95 -3.61 1174.95

泰铢 35.88 35.76 -0.33 +0.39 36.02

菲律宾披索 47.89 47.74 -0.31 -2.07 46.90

印尼卢比 13820.00 13680.00 -1.01 -0.25 13785.00

印度卢比 68.19 67.98 -0.30 -2.98 66.15

马币 4.2385 4.2075 -0.73 +1.22 4.2900

人民币 6.5797 6.5800 +0.00 -1.33 6.4921

(完)

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全部现汇报价 (编译 于春红/张明钧/李春喜 审校 李婷仪/张若琪)

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