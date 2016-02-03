新兴汇市：亚币受油价下跌拖累而下滑，韩元触及五年半低位

欧股业绩：家乐福第四季营收增长放缓，因核心法国市场拖后腿
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
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坡元 1.4329 1.4302 -0.19 -1.07 1.4175
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韩元 1218.93 1207.40 -0.95 -3.61 1174.95
泰铢 35.88 35.76 -0.33 +0.39 36.02
菲律宾披索 47.89 47.74 -0.31 -2.07 46.90
印尼卢比 13820.00 13680.00 -1.01 -0.25 13785.00
印度卢比 68.19 67.98 -0.30 -2.98 66.15
马币 4.2385 4.2075 -0.73 +1.22 4.2900
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(完)
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全部现汇报价 (编译 于春红/张明钧/李春喜 审校 李婷仪/张若琪)
路透巴黎1月19日 - 全球第二大零售商家乐福 公布，第四季销售增长放缓，反映出其在核心法国市场的表现趋弱。由于经营环境持续艰难，家乐福在法国的连锁超市依然不景气。
当日涨跌 上日 最新报价 (基点) 收市价 两年期公债 -0.230% +0.5 -0.235% 五年期公债 -0.110% +1.5 -0.125% 10年期公债 0.070% +2.0 0.050% 20年期公债 0.610% +3.0 0.580% 30年期公债 0.765% +3.5 0.730% 10年期公债期货 <0#JGB:> 150.09 -0.23 150.32 注1：公债期货涨跌为点数。 注2：若报价显示0.000%表示尚未成交。(完) 美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告 美债每日展望 欧元区公债市场 美国现货公债
--中国商务部召开例行发布会，介绍2016年1-12月服务外包情况和1-11月服务贸易发展情况，并集中回应媒体近期关注问题。(0200)