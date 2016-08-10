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亚洲 | 2016年 8月 10日 星期三 12:49 BJT

新兴汇市：疲软美国数据提振多数新兴亚币；韩元突破1,100关键位

韩元兑美元跳升1.3%至1,091.8，创2015年5月22日来最高。
    
    海外基金抢购韩元，押注韩元进一步升值。韩国出口商亦买入韩元用于结算。
    
    交易商称，韩国外汇当局疑似入市抑制韩元升势，但干预力度较小。
    
    分析师表示，鉴于突破1,098和1,105之间的技术阻力，韩元兑美元料升至1,059-1,066
。
    
    马币(林吉特)上升1.0%至3.9870，为7月19日来高位。
    
    “只要主要央行维持利率在近零水平，所有迹象显示资金将持续和长期流向亚洲，包括
马来西亚，”一资深马来西亚银行交易员说，他希望逢低买入马币。
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            101.34    101.90   +0.55  +18.71    120.30
    坡元            1.3395    1.3437   +0.31   +5.82    1.4175
    台币          31.237    31.455   +0.70   +5.86    33.066
    韩元           1093.51   1106.10   +1.15   +7.45   1174.95
    泰铢             34.77     34.96   +0.55   +3.60     36.02
    菲律宾披索       46.70     46.85   +0.33   +0.44     46.90
    印尼卢比      13115.00  13130.00   +0.11   +5.11  13785.00
    印度卢比       66.71     66.84   +0.19   -0.84     66.15
    马币            3.9915    4.0280   +0.91   +7.48    4.2900
    人民币          6.6443    6.6601   +0.24   -2.29    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 孙国玉/刘秀红/杜明霞；审校 高琦/王洋/王颖)

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