新兴汇市：疲软美国数据提振多数新兴亚币；韩元突破1,100关键位

韩元兑美元跳升1.3%至1,091.8，创2015年5月22日来最高。 海外基金抢购韩元，押注韩元进一步升值。韩国出口商亦买入韩元用于结算。 交易商称，韩国外汇当局疑似入市抑制韩元升势，但干预力度较小。 分析师表示，鉴于突破1,098和1,105之间的技术阻力，韩元兑美元料升至1,059-1,066 。 马币(林吉特)上升1.0%至3.9870，为7月19日来高位。 “只要主要央行维持利率在近零水平，所有迹象显示资金将持续和长期流向亚洲，包括 马来西亚，”一资深马来西亚银行交易员说，他希望逢低买入马币。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 101.34 101.90 +0.55 +18.71 120.30 坡元 1.3395 1.3437 +0.31 +5.82 1.4175 台币 31.237 31.455 +0.70 +5.86 33.066 韩元 1093.51 1106.10 +1.15 +7.45 1174.95 泰铢 34.77 34.96 +0.55 +3.60 36.02 菲律宾披索 46.70 46.85 +0.33 +0.44 46.90 印尼卢比 13115.00 13130.00 +0.11 +5.11 13785.00 印度卢比 66.71 66.84 +0.19 -0.84 66.15 马币 3.9915 4.0280 +0.91 +7.48 4.2900 人民币 6.6443 6.6601 +0.24 -2.29 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 孙国玉/刘秀红/杜明霞；审校 高琦/王洋/王颖)