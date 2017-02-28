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亚洲 | 2017年 2月 28日 星期二 13:30 BJT

新兴汇市：亚币在近期高点下方徘徊，关注特朗普国会讲话

    路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。
    
    坡元兑美元        持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。
    
    泰铢兑美元        下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。

    自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。
    
    目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。
    
    市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。
    
    荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。
    
    特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还会在周二对国会的讲话中讨论他的基础设施支出计划。

    摩根资产管理全球市场策略师Jasslyn Yeo表示，特朗普的贸易政策
决定对新兴亚币前景而言至关重要。
    
    “...迄今为止，我们预计特朗普政府将有选择地针对一些行业和产
品，征收反倾销和反补贴税，”Yeo补充称。
    
    美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道的“Sunday Morni
ng Futures”节目中表示，他仍在“仔细研究”众议院共和党人士提出的
对进口征税20%的边境税调整计划。

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                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   112.54    112.74   +0.18   +4.03    117.07
    坡元                   1.4037    1.4041   +0.03   +3.23    1.4490
    台币                   30.650    30.650   -0.00   +5.31    32.279
    韩元                  1130.60   1133.70   +0.27   +6.82   1207.70
    泰铢                    34.90     34.85   -0.14   +2.58     35.80
    菲律宾披索              50.25     50.27   +0.04   -1.05     49.72
    印尼卢比             13335.00  13341.00   +0.04   +1.01  13470.00
    印度卢比                66.75     66.71   -0.06   +1.76     67.92
    马币                   4.4430    4.4370   -0.14   +0.93    4.4845
    人民币                 6.8685    6.8700   +0.02   +1.14    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 汪红英/王颖/杜明霞/张若琪)
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