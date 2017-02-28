新兴汇市：亚币在近期高点下方徘徊，关注特朗普国会讲话

路透新加坡2月28日 - 新兴亚币兑美元周二几无变动，维持在近日高点下方，投资者等待美国总统特朗普在国会的讲话，以期从中获得有关税务改革和基建支出的线索。 坡元兑美元 持稳于1.4036，之前从周一创下的11月10日以来高点1.4000回落。 泰铢兑美元 下跌0.1%至34.90，脱离周一所及的四个月高点34.83。 自2017年年初以来多数亚币兑美元走高，因有关特朗普经济政策的不确定性拖累美元。 目前的关注焦点是，特朗普周二对国会的讲话是会促进美元反弹，还是会为美元兑新兴亚币进一步下滑开辟道路。 市场参与者将关注可能公布的财政刺激举措的细节，如减税和基础设施支出，以及与贸易政策相关的任何言论。 荷兰银行资深汇市策略师Roy Teo表示，如果特朗普的讲话不能使财政政策计划的“规模和时间变得明朗”，那么美元近期兑新兴亚币的弱势可能会持续。 特朗普周一表示，他将提出大幅增加国防支出的预算案，但会从其他地方省钱来支付这部分费用。特朗普可能还会在周二对国会的讲话中讨论他的基础设施支出计划。 摩根资产管理全球市场策略师Jasslyn Yeo表示，特朗普的贸易政策 决定对新兴亚币前景而言至关重要。 “...迄今为止，我们预计特朗普政府将有选择地针对一些行业和产 品，征收反倾销和反补贴税，”Yeo补充称。 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道的“Sunday Morni ng Futures”节目中表示，他仍在“仔细研究”众议院共和党人士提出的 对进口征税20%的边境税调整计划。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.54 112.74 +0.18 +4.03 117.07 坡元 1.4037 1.4041 +0.03 +3.23 1.4490 台币 30.650 30.650 -0.00 +5.31 32.279 韩元 1130.60 1133.70 +0.27 +6.82 1207.70 泰铢 34.90 34.85 -0.14 +2.58 35.80 菲律宾披索 50.25 50.27 +0.04 -1.05 49.72 印尼卢比 13335.00 13341.00 +0.04 +1.01 13470.00 印度卢比 66.75 66.71 -0.06 +1.76 67.92 马币 4.4430 4.4370 -0.14 +0.93 4.4845 人民币 6.8685 6.8700 +0.02 +1.14 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 汪红英/王颖/杜明霞/张若琪)