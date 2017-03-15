版本:
中国
亚洲 | 2017年 3月 15日 星期三 14:59 BJT

新兴汇市：亚币交投谨慎，静待美联储公布货币政策和其他信息

    路透3月15日 - 亚币周三大体持平，投资者在紧张等待今日稍后预期
中的美国升息，并希望获得未来收紧政策步伐的更多线索。
    
    美联储除了料将宣布升息25个基点(1800GMT)之外，还将公布新的“
点阵图”，这可能会暗示其政策委员会的多数委员是否预计今年升息超过
三次。

    部分市场观察家希望知道，新点阵图是否或许指向今年可能升息四次，反映出更光明的经济前景。
    
    印度卢比        和韩国韩元          上涨，其他多数新兴亚币则近持平。

    “我们预期美联储联邦基金利率目标区间将上调25个基点。这将是一段更长期但缓步的升息路径开端，和过去两年美联储暂停升息周期形成对比。”荷兰银行资深分析师Maritza Cabezas在一份研究报告中称。

    一些分析师称，这次亚币受到的影响可能较小，与2013年受美国缩减宽松传闻冲击的情况不用，当时印度卢比        、印尼卢布      等一些货币急剧下跌。
    
    “上次纯粹是收益率调整，尽管美国缺乏成长和需求。这次的不同之处在于，收益率上行有一部分是因为憧憬美国的财政刺激带动经济增长，”Mizhuo资深经济学家Vishnu Varathan称。
    
    “这次(亚币)跌势不会那么严重。”
    
    在接下来的36个小时内，英国央行和日本央行的政策决定，以及荷兰选举结果将相继出炉，这也使得投资者在周三持谨慎态度。

    印度卢比兑美元上涨0.4%至65.525，为2015年11月以来最高。
    
    卢比与亚洲其它货币走势相反，受乐观选举结果和通胀数据提振进一步上扬。
    
    印度统计部(Ministry of Statistics)周二公布的数据显示，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.65%，1月为升3.17%。
    
    “未来数月核心通胀压力应会开始形成，实际上减少了印度央行进一步降息的空间，”星展银行(DBS)在研究报告中称。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   114.70    114.73   +0.03   +2.07    117.07
    坡元                   1.4130    1.4153   +0.16   +2.55    1.4490
    台币                   30.860    30.966   +0.34   +4.60    32.279
    韩元                  1142.64   1148.80   +0.54   +5.69   1207.70
    泰铢                    35.25     35.30   +0.15   +1.56     35.80
    菲律宾披索              50.29     50.36   +0.14   -1.13     49.72
    印尼卢比             13363.00  13370.00   +0.05   +0.80  13470.00
    印度卢比                65.53     65.82   +0.44   +3.65     67.92
    马币                   4.4470    4.4480   +0.02   +0.84    4.4845
    人民币                 6.9132    6.9139   +0.01   +0.48    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 王颖/张若琪/侯雪苹/许娜；审校 高琦/蔡美珍/白云)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐