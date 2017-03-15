新兴汇市：亚币交投谨慎，静待美联储公布货币政策和其他信息

路透3月15日 - 亚币周三大体持平，投资者在紧张等待今日稍后预期 中的美国升息，并希望获得未来收紧政策步伐的更多线索。 美联储除了料将宣布升息25个基点(1800GMT)之外，还将公布新的“ 点阵图”，这可能会暗示其政策委员会的多数委员是否预计今年升息超过 三次。 部分市场观察家希望知道，新点阵图是否或许指向今年可能升息四次，反映出更光明的经济前景。 印度卢比 和韩国韩元 上涨，其他多数新兴亚币则近持平。 “我们预期美联储联邦基金利率目标区间将上调25个基点。这将是一段更长期但缓步的升息路径开端，和过去两年美联储暂停升息周期形成对比。”荷兰银行资深分析师Maritza Cabezas在一份研究报告中称。 一些分析师称，这次亚币受到的影响可能较小，与2013年受美国缩减宽松传闻冲击的情况不用，当时印度卢比 、印尼卢布 等一些货币急剧下跌。 “上次纯粹是收益率调整，尽管美国缺乏成长和需求。这次的不同之处在于，收益率上行有一部分是因为憧憬美国的财政刺激带动经济增长，”Mizhuo资深经济学家Vishnu Varathan称。 “这次(亚币)跌势不会那么严重。” 在接下来的36个小时内，英国央行和日本央行的政策决定，以及荷兰选举结果将相继出炉，这也使得投资者在周三持谨慎态度。 印度卢比兑美元上涨0.4%至65.525，为2015年11月以来最高。 卢比与亚洲其它货币走势相反，受乐观选举结果和通胀数据提振进一步上扬。 印度统计部(Ministry of Statistics)周二公布的数据显示，2月消费者物价指数(CPI)较上年同期增长3.65%，1月为升3.17%。 “未来数月核心通胀压力应会开始形成，实际上减少了印度央行进一步降息的空间，”星展银行(DBS)在研究报告中称。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 114.70 114.73 +0.03 +2.07 117.07 坡元 1.4130 1.4153 +0.16 +2.55 1.4490 台币 30.860 30.966 +0.34 +4.60 32.279 韩元 1142.64 1148.80 +0.54 +5.69 1207.70 泰铢 35.25 35.30 +0.15 +1.56 35.80 菲律宾披索 50.29 50.36 +0.14 -1.13 49.72 印尼卢比 13363.00 13370.00 +0.05 +0.80 13470.00 印度卢比 65.53 65.82 +0.44 +3.65 67.92 马币 4.4470 4.4480 +0.02 +0.84 4.4845 人民币 6.9132 6.9139 +0.01 +0.48 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 王颖/张若琪/侯雪苹/许娜；审校 高琦/蔡美珍/白云)