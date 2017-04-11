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亚洲 | 2017年 4月 11日 星期二 14:32 BJT

新兴汇市：地缘政治风险影响亚币走势，韩元受冲击程度最大

    路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。
    
    亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。
    
    “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。

    中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。
    
    韩元兑美元                继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。
    
    菲律宾披索          上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。
    
    台币兑美元        午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。

                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.62    110.93   +0.28   +5.83    117.07
    坡元                   1.4053    1.4049   -0.03   +3.11    1.4490
    台币                   30.635    30.652   +0.06   +5.37    32.279
    韩元                  1145.58   1142.20   -0.30   +5.42   1207.70
    泰铢                    34.60     34.61   +0.04   +3.47     35.80
    菲律宾披索              49.59     49.71   +0.23   +0.26     49.72
    印尼卢比             13285.00  13285.00   +0.00   +1.39  13470.00
    印度卢比                64.54     64.56   +0.03   +5.24     67.92
    马币                   4.4330    4.4330   +0.00   +1.16    4.4845
    人民币                 6.9014    6.9050   +0.05   +0.66    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 白云/杜明霞；审校 张若琪/王洋)
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