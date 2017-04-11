新兴汇市：地缘政治风险影响亚币走势，韩元受冲击程度最大

中国经济：择优创建中国制造2025示范区，给予产业和投资等支持--工信部
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透4月11日 - 亚洲货币周二走势不振，因地缘政治风险压制冒险意愿，并打压地区股市等资产。 亚洲时段美元下跌，受朝鲜和叙利亚紧张局势打压美国公债收益率的影响。 “朝鲜相关风险起到了一点推动避险人气的作用。那给北亚经济体以及依赖贸易的经济体带来更多风险，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管Sean Yokota说。 中国和韩国周一同意，如果朝鲜(北韩)实行核试验或试射远程弹道导弹，将对该国实施更严厉的制裁。美国一海军打击群正前往该地区以展示军力。 韩元兑美元 继续下跌，下滑0.39%至1,146.7。该货币对上周跌逾1%。 菲律宾披索 上下浮动，此前数据显示该国2月贸易逆差扩大。披索过去两日表现强劲。 台币兑美元 午后盘初小升，可能打破七日连跌走势。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.62 110.93 +0.28 +5.83 117.07 坡元 1.4053 1.4049 -0.03 +3.11 1.4490 台币 30.635 30.652 +0.06 +5.37 32.279 韩元 1145.58 1142.20 -0.30 +5.42 1207.70 泰铢 34.60 34.61 +0.04 +3.47 35.80 菲律宾披索 49.59 49.71 +0.23 +0.26 49.72 印尼卢比 13285.00 13285.00 +0.00 +1.39 13470.00 印度卢比 64.54 64.56 +0.03 +5.24 67.92 马币 4.4330 4.4330 +0.00 +1.16 4.4845 人民币 6.9014 6.9050 +0.05 +0.66 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 白云/杜明霞；审校 张若琪/王洋)
路透北京5月24日 - 中国正大力推进“中国制造2025”，旨将制造大国打造成制造强国，这也让在华投资的外企产生忧虑--是否意味着中国将大力扶持本土企业？对此中国工业和信息化部副部长辛国斌周三表示表态，这一战略适用于中国所有企业。
路透上海5月24日 - 中国银行间市场周三资金面仍呈结构性分化，短期资金供给依旧充 沛无虞，回购利率续下行，但跨月品种价格仍高。交易员称，公开市场延续小幅净回笼格局 ，但场内隔夜及七天品种明显供大于求，隔夜品种减点融出机构不在少数，14天品种因跨月 需求旺盛价格小涨。 他们并指出，不过长期资金价格仍小幅攀升，机构对长期流动性状况，特别是半年末仍 心有余悸。 “隔夜和七天都有点泛滥，隔夜在2.3%出的也出不掉，七天今天还没跨月，但14天因跨 月价格还没下来，”上海一银行交易员称，不过匿名上14天看到有机构在3.9%的价格，感觉 14天价格回落也是迟早的事情。 她表示，最近公开市场逆回购到期量大，央行也在逐步回笼，但是资金这么宽松，也有 部分原因在于这一波金融监管降杠杆过程中，机构资产的配置需求在下降，导致流动性水平 在改善。 长期资金方面，一年期上海银行间同业拆放利率(Shibor)周三继续上涨至 4.3220%，与一年期贷款基础利率(LPR)4.30%仍旧倒挂，其余Shibor品种除隔夜 、
路透香港5月24日 - 由乐视控股创始人贾跃亭控制、停牌快将两个月的酷派集团称，2016年度业绩尚有六项未完成之审计事项，当中涉及多笔款项，其股份将继续停牌直至6月底前公布业绩为止。