新兴汇市：亚洲货币走势迟滞，对朝鲜发射导弹反应淡定

路透5月29日 - 亚洲货币兑美元周一下滑，市场对朝鲜(北韩)发射弹道导弹的消息反应淡定，但市场交投迟滞，因一些主要金融市场休市。 美元指数 微涨大约0.03%，扩大周五涨幅，当时受美国国内生产总值(GDP)数据上修激励曾触及一周高位。 美国经济增长在第一季的放缓程度小于初值所示，商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%。 “我们可见到其他货币有些下滑，这可能是因上周五后美元指数持坚所致，”丰业银行外汇策略师高奇称。 朝鲜(北韩)周一发射了一枚短程弹道导弹，落入该国东部外海。 “我认为市场对这次试射的反应是淡然的，相当有限，”高奇补充道。“甚至可以看到韩元还小幅反弹。” 投资人还将留意周三将出炉的中国数据。路透调查显示，中国5月官方制造业PMI预计微降至51，经济扩张动力减弱。 分析师预期在今年余下时间，中国整体经济增长将慢慢放缓，因当局收紧监管以遏阻高风险放贷，并且早先的刺激举错影响开始消退。 坡元兑美元 下跌约0.2%，为近一周最大单日百分点跌幅。 坡元上个交易日上涨约0.4%，此前公布的数据显示，新加坡4月制造 业产出较上年同期增长6.7%。 泰铢 最多下跌0.27%，创下近三周最大单日百分点跌幅。周 五泰铢上涨约0.6%。 由于放假，人民币 和台币 未交易。 **韩元** 韩元 周一最多上涨0.2%，上周受强劲资金流入推动上涨约 0.6%。 美国市场因公共假日休市。 韩国资产受持续资金流入支撑，分析师认为月末美元卖盘帮助韩元反 弹，不过幅度不是很大。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.26 111.31 +0.04 +5.22 117.07 坡元 1.3845 1.3815 -0.22 +4.66 1.4490 韩元 1120.75 1120.70 -0.00 +7.76 1207.70 泰铢 34.08 34.02 -0.18 +5.05 35.80 菲律宾披索 49.84 49.75 -0.18 -0.24 49.72 印尼卢比 13315.00 13294.00 -0.16 +1.16 13470.00 印度卢比 64.55 64.44 -0.17 +5.22 67.92 马币 4.2695 4.2670 -0.06 +5.04 4.4845 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 艾茂林/张若琪/李春喜 审校 于春红/王兴亚/孙茉莉)