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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 14:48 BJT

新兴汇市：亚洲货币走势迟滞，对朝鲜发射导弹反应淡定

    路透5月29日 - 亚洲货币兑美元周一下滑，市场对朝鲜(北韩)发射弹道导弹的消息反应淡定，但市场交投迟滞，因一些主要金融市场休市。
    
    美元指数      微涨大约0.03%，扩大周五涨幅，当时受美国国内生产总值(GDP)数据上修激励曾触及一周高位。
    
    美国经济增长在第一季的放缓程度小于初值所示，商务部周五公布，第一季国内生产总值(GDP)环比年率从前值的增长0.7%修正为增长1.2%。            

    “我们可见到其他货币有些下滑，这可能是因上周五后美元指数持坚所致，”丰业银行外汇策略师高奇称。
    
    朝鲜(北韩)周一发射了一枚短程弹道导弹，落入该国东部外海。            
    
    “我认为市场对这次试射的反应是淡然的，相当有限，”高奇补充道。“甚至可以看到韩元还小幅反弹。”
    
    投资人还将留意周三将出炉的中国数据。路透调查显示，中国5月官方制造业PMI预计微降至51，经济扩张动力减弱。            
    
    分析师预期在今年余下时间，中国整体经济增长将慢慢放缓，因当局收紧监管以遏阻高风险放贷，并且早先的刺激举错影响开始消退。

    坡元兑美元        下跌约0.2%，为近一周最大单日百分点跌幅。
    
    坡元上个交易日上涨约0.4%，此前公布的数据显示，新加坡4月制造
业产出较上年同期增长6.7%。
    
    泰铢        最多下跌0.27%，创下近三周最大单日百分点跌幅。周
五泰铢上涨约0.6%。
    
    由于放假，人民币          和台币        未交易。
    
    
    **韩元**
    
    韩元          周一最多上涨0.2%，上周受强劲资金流入推动上涨约
0.6%。
    
    美国市场因公共假日休市。
    
    韩国资产受持续资金流入支撑，分析师认为月末美元卖盘帮助韩元反
弹，不过幅度不是很大。

                                   亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.26    111.31   +0.04   +5.22    117.07
    坡元                   1.3845    1.3815   -0.22   +4.66    1.4490
    韩元                  1120.75   1120.70   -0.00   +7.76   1207.70
    泰铢                    34.08     34.02   -0.18   +5.05     35.80
    菲律宾披索              49.84     49.75   -0.18   -0.24     49.72
    印尼卢比             13315.00  13294.00   -0.16   +1.16  13470.00
    印度卢比                64.55     64.44   -0.17   +5.22     67.92
    马币                   4.2695    4.2670   -0.06   +5.04    4.4845
    
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 艾茂林/张若琪/李春喜 审校 于春红/王兴亚/孙茉莉)
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