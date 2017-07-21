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新兴汇市：亚币微涨，因欧洲央行政策会议后美元走软
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2017年7月21日 / 早上6点15分 / 1 天前

新兴汇市：亚币微涨，因欧洲央行政策会议后美元走软

路透新闻部

2 分钟阅读

    路透7月21日 - 多数亚币周五微涨，周四欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话推升欧元/美元，亚币随之跟进。
    
    德拉吉称，决策者会在秋季重新评估购债计划。市场将此解读为鹰派表态。欧元兑美元      最新报1.1632，周四一度攀升至1.1659，为2015年8月以来最高。
    
    美元指数      日内持平报94.3，但周线料连续第二周下跌。

    “有两大因素...一是欧洲央行会议之后欧元上涨，二是美国总统特
朗普风波不断，遭到扩大调查，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管S
ean Yokota表示。“这导致美元走软、亚币上涨。”
    
    泰铢兑美元        在亚币中涨势领先，受强劲的6月贸易数据支撑
。泰国6月已清关出口连续第四个月增长，增幅超过预期。
    
    菲律宾披索兑美元          上涨约0.25%，交易商称原因在于市场
对美元/披索近期涨势获利了结。披索兑美元本周一度触及11年低点。
    
    韩元兑美元          亦小涨，周线料连续第二周走高。

    人民币兑美元即期          下滑，尽管中国央行将人民币汇率中间价          设在6.7415，为去年10月20日以来最高位。
    
    大多亚币今年以来表现不错，韩元、坡元      和泰铢        领涨。部分分析师认为，随着全球经济形势好转，这些币种可在下半年持续涨势。
    
    “我认为现在最大的动力是，全球形势好于从前，欧洲也在企稳，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的Yokota说道。
    
    “这或将使亚币在下半年走高，因为它们是更为出口导向型的币种。”

    印尼卢比兑美元      日内小涨至13,320。
    
    印尼央行周四连续第九次在政策会议上维持指标利率不变，但表示第二季经济增长可能慢于预期。            
    
    分析师称印尼央行年内余下时间不大可能变动利率。
    
    “我们继续关注的三个主要指标包括国内通胀率、印尼卢比汇率和资本流动。这三个因素中任何一个恶化，都可能使印尼货币政策收紧时间早于预期的风险升高，”大华银行在报告中说。
    
    “我们维持预测2017年第三季末和第四季末美元/印尼卢比分别为13,500和13,600。”
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.82    111.89   +0.06   +4.70    117.07
    坡元                   1.3647    1.3662   +0.11   +6.18    1.4490
    台币                   30.417    30.457   +0.13   +6.12    32.279
    韩元                  1118.50   1125.50   +0.63   +7.97   1207.70
    泰铢                    33.45     33.67   +0.66   +7.03     35.80
    菲律宾披索              50.75     50.88   +0.26   -2.03     49.72
    印尼卢比             13320.00  13332.00   +0.09   +1.13  13470.00
    印度卢比                64.32     64.43   +0.17   +5.60     67.92
    马币                   4.2845    4.2900   +0.13   +4.67    4.4845
    人民币                 6.7638    6.7580   -0.09   +2.70    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛/杜明霞；审校 张若琪/徐文焰/王兴亚/蔡美珍)

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