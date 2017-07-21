新兴汇市：亚币微涨，因欧洲央行政策会议后美元走软

路透7月21日 - 多数亚币周五微涨，周四欧洲央行(ECB)总裁德拉吉的讲话推升欧元/美元，亚币随之跟进。 德拉吉称，决策者会在秋季重新评估购债计划。市场将此解读为鹰派表态。欧元兑美元 最新报1.1632，周四一度攀升至1.1659，为2015年8月以来最高。 美元指数 日内持平报94.3，但周线料连续第二周下跌。 “有两大因素...一是欧洲央行会议之后欧元上涨，二是美国总统特 朗普风波不断，遭到扩大调查，”瑞典北欧斯安银行(SEB)亚洲策略主管S ean Yokota表示。“这导致美元走软、亚币上涨。” 泰铢兑美元 在亚币中涨势领先，受强劲的6月贸易数据支撑 。泰国6月已清关出口连续第四个月增长，增幅超过预期。 菲律宾披索兑美元 上涨约0.25%，交易商称原因在于市场 对美元/披索近期涨势获利了结。披索兑美元本周一度触及11年低点。 韩元兑美元 亦小涨，周线料连续第二周走高。 人民币兑美元即期 下滑，尽管中国央行将人民币汇率中间价 设在6.7415，为去年10月20日以来最高位。 大多亚币今年以来表现不错，韩元、坡元 和泰铢 领涨。部分分析师认为，随着全球经济形势好转，这些币种可在下半年持续涨势。 “我认为现在最大的动力是，全球形势好于从前，欧洲也在企稳，”瑞典北欧斯安银行(SEB)的Yokota说道。 “这或将使亚币在下半年走高，因为它们是更为出口导向型的币种。” 印尼卢比兑美元 日内小涨至13,320。 印尼央行周四连续第九次在政策会议上维持指标利率不变，但表示第二季经济增长可能慢于预期。 分析师称印尼央行年内余下时间不大可能变动利率。 “我们继续关注的三个主要指标包括国内通胀率、印尼卢比汇率和资本流动。这三个因素中任何一个恶化，都可能使印尼货币政策收紧时间早于预期的风险升高，”大华银行在报告中说。 “我们维持预测2017年第三季末和第四季末美元/印尼卢比分别为13,500和13,600。” 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.82 111.89 +0.06 +4.70 117.07 坡元 1.3647 1.3662 +0.11 +6.18 1.4490 台币 30.417 30.457 +0.13 +6.12 32.279 韩元 1118.50 1125.50 +0.63 +7.97 1207.70 泰铢 33.45 33.67 +0.66 +7.03 35.80 菲律宾披索 50.75 50.88 +0.26 -2.03 49.72 印尼卢比 13320.00 13332.00 +0.09 +1.13 13470.00 印度卢比 64.32 64.43 +0.17 +5.60 67.92 马币 4.2845 4.2900 +0.13 +4.67 4.4845 人民币 6.7638 6.7580 -0.09 +2.70 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 刘秀红/张明钧/王琛/杜明霞；审校 张若琪/徐文焰/王兴亚/蔡美珍)