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亚洲 | 2016年 6月 1日 星期三 13:47 BJT

新兴汇市：亚币下跌，受人民币走软和中国PMI数据拖累

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            109.78    110.72   +0.86   +9.58    120.30
    坡元            1.3774    1.3772   -0.01   +2.91    1.4175
    台币          32.618    32.630   +0.04   +1.37    33.066
    韩元           1192.00   1191.70   -0.03   -1.43   1174.95
    泰铢             35.67     35.70   +0.08   +0.98     36.02
    菲律宾披索       46.68     46.76   +0.16   +0.47     46.90
    印尼卢比      13670.00  13655.00   -0.11   +0.84  13785.00
    印度卢比       67.13     67.26   +0.19   -1.46     66.15
    马币            4.1290    4.1290   -0.00   +3.90    4.2900
    人民币          6.5913    6.5783   -0.20   -1.51    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 王颖/张明钧/杜明霞；审校 李春喜/张若琪/王兴亚)

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