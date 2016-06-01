新兴汇市：亚币下跌，受人民币走软和中国PMI数据拖累

马来西亚期市：棕榈油期货收高，受出口良好及供应紧张带动
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 109.78 110.72 +0.86 +9.58 120.30 坡元 1.3774 1.3772 -0.01 +2.91 1.4175 台币 32.618 32.630 +0.04 +1.37 33.066 韩元 1192.00 1191.70 -0.03 -1.43 1174.95 泰铢 35.67 35.70 +0.08 +0.98 36.02 菲律宾披索 46.68 46.76 +0.16 +0.47 46.90 印尼卢比 13670.00 13655.00 -0.11 +0.84 13785.00 印度卢比 67.13 67.26 +0.19 -1.46 66.15 马币 4.1290 4.1290 -0.00 +3.90 4.2900 人民币 6.5913 6.5783 -0.20 -1.51 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王颖/张明钧/杜明霞；审校 李春喜/张若琪/王兴亚)
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。
路透数据显示，柴油较迪拜原油裂解价差涨0.35美元，至每桶11.85美元，航煤裂解价差涨0.37美元，至每桶12.48美元。
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