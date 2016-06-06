新兴汇市：令人失望的美国就业数据提振新兴亚币，叶伦讲话成下一焦点

韩国金融市场：韩元盘中跳涨，特朗普关于美元过强评论盖过三星消息
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
泰铢兑美元上升0.9%至35.30，创5月12日来高位。 分析师称，泰铢在35.28-35.33面临技术阻力。 马币(林吉特)上涨高达1.6%，至4.0800，创5月30日来最高。 但交易商逢高卖出马币，分析师和交易商称因马币料接近技术阻力位。 他们称，马币在5月27日高位4.0600面临首道阻力，随后在4.0463面临另一道阻力，后 者为4月至6月下跌走势的38.2%费波纳奇回档位。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.18 106.55 -0.59 +12.24 120.30 坡元 1.3609 1.3563 -0.34 +4.16 1.4175 台币 32.394 32.506 +0.35 +2.07 33.066 韩元 1164.79 1183.60 +1.61 +0.87 1174.95 泰铢 35.32 35.62 +0.85 +1.98 36.02 菲律宾披索 46.20 46.47 +0.57 +1.52 46.90 印尼卢比 13410.00 13590.00 +1.34 +2.80 13785.00 印度卢比 66.92 67.25 +0.50 -1.14 66.15 马币 4.0990 4.1455 +1.13 +4.66 4.2900 人民币 6.5627 6.5515 -0.17 -1.08 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/杜明霞；审校 陈宗琦/蔡美珍/孙茉莉)
路透首尔1月18日 - 韩元周三盘中上涨，因美国总统当选人特朗普针对美元太强的评论给美元造成全线压力。 0205GMT，韩元兑美元 报1,166.0，较前一交易日收盘价1,174.5涨0.7%。 韩元走势并未受到三星集团高管李在镕可能因涉及政治贪腐丑闻而被捕可能性的影响。
路透北京1月17日 - 韩国起亚汽车 在中国逾100家经销商表示，除非收到起亚汽车针对未售出库存车的25亿元人民币(3.6亿美元)的补偿金，否则将考虑拒卖起亚汽车。
“有报导称，特朗普对美元强势表示担忧，由此激励的日圆涨势令股市承压，”三井住友资产管理资深分析师Masahiro Ichikawa表示。