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亚洲 | 2016年 6月 6日 星期一 15:43 BJT

新兴汇市：令人失望的美国就业数据提振新兴亚币，叶伦讲话成下一焦点

泰铢兑美元上升0.9%至35.30，创5月12日来高位。
    
    分析师称，泰铢在35.28-35.33面临技术阻力。
    
    马币(林吉特)上涨高达1.6%，至4.0800，创5月30日来最高。
    
    但交易商逢高卖出马币，分析师和交易商称因马币料接近技术阻力位。
    
    他们称，马币在5月27日高位4.0600面临首道阻力，随后在4.0463面临另一道阻力，后
者为4月至6月下跌走势的38.2%费波纳奇回档位。
    
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    坡元            1.3609    1.3563   -0.34   +4.16    1.4175
    台币          32.394    32.506   +0.35   +2.07    33.066
    韩元           1164.79   1183.60   +1.61   +0.87   1174.95
    泰铢             35.32     35.62   +0.85   +1.98     36.02
    菲律宾披索       46.20     46.47   +0.57   +1.52     46.90
    印尼卢比      13410.00  13590.00   +1.34   +2.80  13785.00
    印度卢比       66.92     67.25   +0.50   -1.14     66.15
    马币            4.0990    4.1455   +1.13   +4.66    4.2900
    人民币          6.5627    6.5515   -0.17   -1.08    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/刘秀红/杜明霞；审校 陈宗琦/蔡美珍/孙茉莉)

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