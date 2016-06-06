新兴汇市：令人失望的美国就业数据提振新兴亚币，叶伦讲话成下一焦点

泰铢兑美元上升0.9%至35.30，创5月12日来高位。 分析师称，泰铢在35.28-35.33面临技术阻力。 马币(林吉特)上涨高达1.6%，至4.0800，创5月30日来最高。 但交易商逢高卖出马币，分析师和交易商称因马币料接近技术阻力位。 他们称，马币在5月27日高位4.0600面临首道阻力，随后在4.0463面临另一道阻力，后 者为4月至6月下跌走势的38.2%费波纳奇回档位。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 107.18 106.55 -0.59 +12.24 120.30 坡元 1.3609 1.3563 -0.34 +4.16 1.4175 台币 32.394 32.506 +0.35 +2.07 33.066 韩元 1164.79 1183.60 +1.61 +0.87 1174.95 泰铢 35.32 35.62 +0.85 +1.98 36.02 菲律宾披索 46.20 46.47 +0.57 +1.52 46.90 印尼卢比 13410.00 13590.00 +1.34 +2.80 13785.00 印度卢比 66.92 67.25 +0.50 -1.14 66.15 马币 4.0990 4.1455 +1.13 +4.66 4.2900 人民币 6.5627 6.5515 -0.17 -1.08 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/刘秀红/杜明霞；审校 陈宗琦/蔡美珍/孙茉莉)