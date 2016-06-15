新兴汇市：多数亚洲货币因英国公投疑虑走低，人民币触及五年低点

韩元兑美元一度下跌多达0.6%至1,180.0，创6月3日来最低，此前人民币兑美元中间价 创近五年半新低 。 但随着人民币企稳和中国股市跳升，韩元抹去大部分稍早跌幅。 交易商称，韩国出口商亦在盘中低点左右买入韩元用于结算，海外基金则对在盘中低点 卖出韩元感到犹豫。 印尼卢比兑美元下滑近0.5%至13,415，创6月6日低点，因多数印尼公债 价格 下挫。 印尼央行开始举行为期两天的会议，周四将宣布政策决定。该央行料将维持政策不变， 但路透调查中有少数分析师认为央行将会降息，此前印尼央行总裁暗示可能最早本月放松政 策 。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 106.15 106.09 -0.06 +13.33 120.30 坡元 1.3559 1.3550 -0.07 +4.54 1.4175 台币 32.469 32.423 -0.14 +1.84 33.066 韩元 1173.30 1173.20 -0.01 +0.14 1174.95 泰铢 35.30 35.29 -0.03 +2.04 36.02 菲律宾披索 46.38 46.31 -0.15 +1.12 46.90 印尼卢比 13380.00 13355.00 -0.19 +3.03 13785.00 印度卢比 67.19 67.26 +0.10 -1.55 66.15 马币 4.0990 4.1050 +0.15 +4.66 4.2900 人民币 6.5933 6.5966 +0.05 -1.53 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张涛/张若琪/杜明霞；审校 王兴亚/张明钧/于春红)