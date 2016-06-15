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亚洲 | 2016年 6月 15日 星期三 14:00 BJT

新兴汇市：多数亚洲货币因英国公投疑虑走低，人民币触及五年低点

韩元兑美元一度下跌多达0.6%至1,180.0，创6月3日来最低，此前人民币兑美元中间价
创近五年半新低 
。
    
    但随着人民币企稳和中国股市跳升，韩元抹去大部分稍早跌幅。
    
    交易商称，韩国出口商亦在盘中低点左右买入韩元用于结算，海外基金则对在盘中低点
卖出韩元感到犹豫。
    
    印尼卢比兑美元下滑近0.5%至13,415，创6月6日低点，因多数印尼公债 价格
下挫。
    
    印尼央行开始举行为期两天的会议，周四将宣布政策决定。该央行料将维持政策不变，
但路透调查中有少数分析师认为央行将会降息，此前印尼央行总裁暗示可能最早本月放松政
策 
。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            106.15    106.09   -0.06  +13.33    120.30
    坡元            1.3559    1.3550   -0.07   +4.54    1.4175
    台币          32.469    32.423   -0.14   +1.84    33.066
    韩元           1173.30   1173.20   -0.01   +0.14   1174.95
    泰铢             35.30     35.29   -0.03   +2.04     36.02
    菲律宾披索       46.38     46.31   -0.15   +1.12     46.90
    印尼卢比      13380.00  13355.00   -0.19   +3.03  13785.00
    印度卢比       67.19     67.26   +0.10   -1.55     66.15
    马币            4.0990    4.1050   +0.15   +4.66    4.2900
    人民币          6.5933    6.5966   +0.05   -1.53    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 张涛/张若琪/杜明霞；审校 王兴亚/张明钧/于春红)

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