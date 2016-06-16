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亚洲 | 2016年 6月 16日 星期四 13:50 BJT

新兴汇市：多数新兴亚币兑美元小升，但兑日圆则下跌

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.14    106.00   +1.79  +15.52    120.30
    坡元            1.3473    1.3522   +0.36   +5.21    1.4175
    台币          32.400    32.441   +0.13   +2.06    33.066
    韩元           1168.42   1173.30   +0.42   +0.56   1174.95
    泰铢             35.17     35.25   +0.23   +2.42     36.02
    菲律宾披索       46.34     46.43   +0.21   +1.22     46.90
    印尼卢比      13310.00  13370.00   +0.45   +3.57  13785.00
    印度卢比       67.20     67.15   -0.07   -1.56     66.15
    马币            4.0845    4.0975   +0.32   +5.03    4.2900
    人民币          6.5740    6.5786   +0.07   -1.25    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译/审校 王洋/张若琪/李春喜/张涛/杜明霞/艾茂林)

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