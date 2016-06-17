新兴汇市：多数亚币周线下跌，受英国退欧相关担忧拖累

全球金市：金价攀升，受美国未来政策不确定性与英退疑虑支撑
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
花旗分析师估算，坡元名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)已经较 新加坡金融管理局政策区间中点高出约100个基点。 花旗分析师在研究报告中称，避险流动可能夸大了坡元NEER的涨幅。 “如果英国确实退欧，那么新加坡金管局是否将压低政策区间，将取决于其对实体经济 的评估，后者将主要依靠未来数据，”花旗分析师称。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.15 104.25 +0.10 +15.51 120.30 坡元 1.3511 1.3485 -0.19 +4.91 1.4175 台币 32.371 32.391 +0.06 +2.15 33.066 韩元 1172.03 1171.40 -0.05 +0.25 1174.95 泰铢 35.28 35.22 -0.17 +2.10 36.02 菲律宾披索 46.44 46.43 -0.02 +0.99 46.90 印尼卢比 13365.00 13365.00 +0.00 +3.14 13785.00 印度卢比 67.16 67.28 +0.18 -1.50 66.15 马币 4.1050 4.1000 -0.12 +4.51 4.2900 人民币 6.5884 6.5917 +0.05 -1.46 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/杜明霞；审校 张明钧/高琦/艾茂林)
英国首相特雷莎梅办公室声明称，她周二将在伦敦发表讲话，声明称她将强调，英国人应当在保护和加强工人权利等共同目标方面团结起来。
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路透上海1月16日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周一较上日微跌0.13%至94.65；SDR篮子指数微跌至95.85；BIS篮子指数微跌至96.06 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌0.19%，SDR篮子指数升0.37%，BIS指数跌0.19% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8874 35 欧元 7.3252 -123 日圆 6.0333 -330 港元 0.8881 4.8 英镑