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亚洲 | 2016年 6月 17日 星期五 15:10 BJT

新兴汇市：多数亚币周线下跌，受英国退欧相关担忧拖累

花旗分析师估算，坡元名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)已经较
新加坡金融管理局政策区间中点高出约100个基点。
    
    花旗分析师在研究报告中称，避险流动可能夸大了坡元NEER的涨幅。
    
    “如果英国确实退欧，那么新加坡金管局是否将压低政策区间，将取决于其对实体经济
的评估，后者将主要依靠未来数据，”花旗分析师称。
    
    
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    日圆            104.15    104.25   +0.10  +15.51    120.30
    坡元            1.3511    1.3485   -0.19   +4.91    1.4175
    台币          32.371    32.391   +0.06   +2.15    33.066
    韩元           1172.03   1171.40   -0.05   +0.25   1174.95
    泰铢             35.28     35.22   -0.17   +2.10     36.02
    菲律宾披索       46.44     46.43   -0.02   +0.99     46.90
    印尼卢比      13365.00  13365.00   +0.00   +3.14  13785.00
    印度卢比       67.16     67.28   +0.18   -1.50     66.15
    马币            4.1050    4.1000   -0.12   +4.51    4.2900
    人民币          6.5884    6.5917   +0.05   -1.46    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 刘秀红/蔡美珍/杜明霞；审校 张明钧/高琦/艾茂林)

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