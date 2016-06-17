新兴汇市：多数亚币周线下跌，受英国退欧相关担忧拖累

花旗分析师估算，坡元名义有效汇率(nominal effective exchange rate,NEER)已经较 新加坡金融管理局政策区间中点高出约100个基点。 花旗分析师在研究报告中称，避险流动可能夸大了坡元NEER的涨幅。 “如果英国确实退欧，那么新加坡金管局是否将压低政策区间，将取决于其对实体经济 的评估，后者将主要依靠未来数据，”花旗分析师称。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.15 104.25 +0.10 +15.51 120.30 坡元 1.3511 1.3485 -0.19 +4.91 1.4175 台币 32.371 32.391 +0.06 +2.15 33.066 韩元 1172.03 1171.40 -0.05 +0.25 1174.95 泰铢 35.28 35.22 -0.17 +2.10 36.02 菲律宾披索 46.44 46.43 -0.02 +0.99 46.90 印尼卢比 13365.00 13365.00 +0.00 +3.14 13785.00 印度卢比 67.16 67.28 +0.18 -1.50 66.15 马币 4.1050 4.1000 -0.12 +4.51 4.2900 人民币 6.5884 6.5917 +0.05 -1.46 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 刘秀红/蔡美珍/杜明霞；审校 张明钧/高琦/艾茂林)