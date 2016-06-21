新兴汇市：多数亚币上涨，因英国公投留在欧盟的预期上升

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水进一步上涨，受益于买兴旺盛
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.10 103.92 -0.17 +15.56 120.30 坡元 1.3419 1.3431 +0.09 +5.63 1.4175 台币 32.242 32.256 +0.04 +2.56 33.066 韩元 1155.85 1160.80 +0.43 +1.65 1174.95 泰铢 35.19 35.21 +0.06 +2.36 36.02 菲律宾披索 46.37 46.34 -0.06 +1.15 46.90 印尼卢比 13275.00 13260.00 -0.11 +3.84 13785.00 印度卢比 67.46 67.30 -0.24 -1.94 66.15 马币 4.0510 4.0630 +0.30 +5.90 4.2900 人民币 6.5745 6.5800 +0.08 -1.25 6.4921 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 汪红英/艾茂林/李春喜 审校 张涛/高琦)
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路透新加坡1月16日 - 亚洲石脑油3月上半月裂解价差周一继续下跌，跌破100美元，交易商表示市场担心阿布扎比国家石油公司(ADNOC)上周火灾后的供给中断会进一步缩减供给。
1月上半月马来西亚棕榈油出口走强暗示需求良好，亦支撑棕榈油。船货验证机构ITS公布的数据显示，马来西亚1月1-15日棕榈油出口较前月同期增加6.7%至513,762吨。