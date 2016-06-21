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亚洲 | 2016年 6月 21日 星期二 12:58 BJT

新兴汇市：多数亚币上涨，因英国公投留在欧盟的预期上升

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.10    103.92   -0.17  +15.56    120.30
    坡元            1.3419    1.3431   +0.09   +5.63    1.4175
    台币          32.242    32.256   +0.04   +2.56    33.066
    韩元           1155.85   1160.80   +0.43   +1.65   1174.95
    泰铢             35.19     35.21   +0.06   +2.36     36.02
    菲律宾披索       46.37     46.34   -0.06   +1.15     46.90
    印尼卢比      13275.00  13260.00   -0.11   +3.84  13785.00
    印度卢比       67.46     67.30   -0.24   -1.94     66.15
    马币            4.0510    4.0630   +0.30   +5.90    4.2900
    人民币          6.5745    6.5800   +0.08   -1.25    6.4921
    (完)
    
      
      
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 (编译 汪红英/艾茂林/李春喜 审校 张涛/高琦)

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