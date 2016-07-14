新兴汇市：英国央行刺激前景提振亚币，马币因本国央行降息触10周高位

马币(林吉特)上涨0.5%至3.9500，创5月4日来最高。 马币在无本金交割远期外汇(NDF)市场亦上扬，因有来自杠杆基金的需求。 韩元兑美元上涨0.7%至1,138.8，创5月3日来高点。 外资银行追逐韩元，因海外基金继续买进韩股 。韩国出口商亦买入韩元进行结算。 分析师称，因升破4月至6月跌势76.4%回档位1,144.2的技术阻力，韩元兑美元可能有进一步升值的空间， 可能升至1,128-1,133。 不过，关于韩国外汇当局可能入市干预抑制韩元升值的谨慎情绪升温。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.67 104.46 -0.20 +14.93 120.30 坡元 1.3467 1.3465 -0.01 +5.26 1.4175 台币 32.070 32.183 +0.35 +3.11 33.066 韩元 1138.19 1146.40 +0.72 +3.23 1174.95 泰铢 35.13 35.15 +0.06 +2.53 36.02 菲律宾披索 47.06 47.21 +0.33 -0.33 46.90 印尼卢比 13090.00 13090.00 +0.00 +5.31 13785.00 印度卢比 66.94 67.05 +0.17 -1.17 66.15 马币 3.9540 3.9715 +0.44 +8.50 4.2900 人民币 6.6871 6.6882 +0.02 -2.92 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/艾茂林/杜明霞；审校 张若琪/张涛)