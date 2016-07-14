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亚洲 | 2016年 7月 14日 星期四 13:30 BJT

新兴汇市：英国央行刺激前景提振亚币，马币因本国央行降息触10周高位

马币(林吉特)上涨0.5%至3.9500，创5月4日来最高。
    
    马币在无本金交割远期外汇(NDF)市场亦上扬，因有来自杠杆基金的需求。
    
    韩元兑美元上涨0.7%至1,138.8，创5月3日来高点。
    
    外资银行追逐韩元，因海外基金继续买进韩股 。韩国出口商亦买入韩元进行结算。
    
    分析师称，因升破4月至6月跌势76.4%回档位1,144.2的技术阻力，韩元兑美元可能有进一步升值的空间，
可能升至1,128-1,133。
    
    不过，关于韩国外汇当局可能入市干预抑制韩元升值的谨慎情绪升温。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.67    104.46   -0.20  +14.93    120.30
    坡元            1.3467    1.3465   -0.01   +5.26    1.4175
    台币          32.070    32.183   +0.35   +3.11    33.066
    韩元           1138.19   1146.40   +0.72   +3.23   1174.95
    泰铢             35.13     35.15   +0.06   +2.53     36.02
    菲律宾披索       47.06     47.21   +0.33   -0.33     46.90
    印尼卢比      13090.00  13090.00   +0.00   +5.31  13785.00
    印度卢比       66.94     67.05   +0.17   -1.17     66.15
    马币            3.9540    3.9715   +0.44   +8.50    4.2900
    人民币          6.6871    6.6882   +0.02   -2.92    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完)
    
      
      
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 (编译 郑茵/艾茂林/杜明霞；审校 张若琪/张涛)

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