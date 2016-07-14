新兴汇市：英国央行刺激前景提振亚币，马币因本国央行降息触10周高位

标题新闻：新西兰总理在与德国总理梅克尔会晤后称希望和欧盟尽快开始自贸磋商，后者表示赞同
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马币(林吉特)上涨0.5%至3.9500，创5月4日来最高。 马币在无本金交割远期外汇(NDF)市场亦上扬，因有来自杠杆基金的需求。 韩元兑美元上涨0.7%至1,138.8，创5月3日来高点。 外资银行追逐韩元，因海外基金继续买进韩股 。韩国出口商亦买入韩元进行结算。 分析师称，因升破4月至6月跌势76.4%回档位1,144.2的技术阻力，韩元兑美元可能有进一步升值的空间， 可能升至1,128-1,133。 不过，关于韩国外汇当局可能入市干预抑制韩元升值的谨慎情绪升温。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.67 104.46 -0.20 +14.93 120.30 坡元 1.3467 1.3465 -0.01 +5.26 1.4175 台币 32.070 32.183 +0.35 +3.11 33.066 韩元 1138.19 1146.40 +0.72 +3.23 1174.95 泰铢 35.13 35.15 +0.06 +2.53 36.02 菲律宾披索 47.06 47.21 +0.33 -0.33 46.90 印尼卢比 13090.00 13090.00 +0.00 +5.31 13785.00 印度卢比 66.94 67.05 +0.17 -1.17 66.15 马币 3.9540 3.9715 +0.44 +8.50 4.2900 人民币 6.6871 6.6882 +0.02 -2.92 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价。(完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 郑茵/艾茂林/杜明霞；审校 张若琪/张涛)
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完
路透新加坡1月16日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周一连续第四个交易日上涨，受市场对即期船货持续买兴及市场人气改善提振。