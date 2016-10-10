版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 10日 星期一 13:46 BJT

新兴汇市：多数亚币受希拉里或可胜选预期扶助；但泰铢触近三个月低点

美国股指期货在美国总统候选人第二场辩论期间几无变动，显示金融市场仍相信希拉里
克林顿比特朗普占优。
    
    泰铢兑美元下跌多达0.5%至35.065泰铢，创7月26日来最低。此前泰国王宫在周日发布
声明称，88岁的国王普密蓬(蒲美蓬)健康状况不稳定。 
    
    韩元 升幅高于其他新兴亚币，因出口商有结算需求。
    
    当地交易商上周解除了一些韩元空头押注。受人民币走势疲弱影响，韩元回吐部分稍早
涨幅。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            102.96    102.88   -0.08  +16.84    120.30
    坡元            1.3727    1.3731   +0.03   +3.26    1.4175
    *台币         31.480    31.480   +0.00   +5.04    33.066
    韩元           1107.02   1115.50   +0.77   +6.14   1174.95
    泰铢             35.02     34.90   -0.34   +2.86     36.02
    菲律宾披索       48.24     48.31   +0.14   -2.78     46.90
    印尼卢比      12970.00  12983.00   +0.10   +6.28  13785.00
    印度卢比       66.57     66.68   +0.17   -0.63     66.15
    马币            4.1420    4.1535   +0.28   +3.57    4.2900
    人民币          6.6992    6.6745   -0.37   -3.09    6.4921
    注：*台湾金融市场今日逢假期休市。
        人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译/审校 张若琪/汪红英/杜明霞/刘秀红/王兴亚)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐