新兴汇市：多数亚币受希拉里或可胜选预期扶助；但泰铢触近三个月低点

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
美国股指期货在美国总统候选人第二场辩论期间几无变动，显示金融市场仍相信希拉里 克林顿比特朗普占优。 泰铢兑美元下跌多达0.5%至35.065泰铢，创7月26日来最低。此前泰国王宫在周日发布 声明称，88岁的国王普密蓬(蒲美蓬)健康状况不稳定。 韩元 升幅高于其他新兴亚币，因出口商有结算需求。 当地交易商上周解除了一些韩元空头押注。受人民币走势疲弱影响，韩元回吐部分稍早 涨幅。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 102.96 102.88 -0.08 +16.84 120.30 坡元 1.3727 1.3731 +0.03 +3.26 1.4175 *台币 31.480 31.480 +0.00 +5.04 33.066 韩元 1107.02 1115.50 +0.77 +6.14 1174.95 泰铢 35.02 34.90 -0.34 +2.86 36.02 菲律宾披索 48.24 48.31 +0.14 -2.78 46.90 印尼卢比 12970.00 12983.00 +0.10 +6.28 13785.00 印度卢比 66.57 66.68 +0.17 -0.63 66.15 马币 4.1420 4.1535 +0.28 +3.57 4.2900 人民币 6.6992 6.6745 -0.37 -3.09 6.4921 注：*台湾金融市场今日逢假期休市。 人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 张若琪/汪红英/杜明霞/刘秀红/王兴亚)
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透1月13日 - 金价周五由跌转升，徘徊在前日触及的七周高位之下，因美元下跌，美债收益率从高位回落，金价将连续第三周录得周度涨幅。
路透纽约/伦敦1月13日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五因获利了结而承压，价格从上日触及的六周高位回落，但仍录得10月来的最大单周升幅，因交易商关注最大种植国巴西干燥的天气和强劲的技术因素。