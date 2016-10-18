版本:
中国
亚洲 | 2016年 10月 18日 星期二 13:37 BJT

新兴汇市：美元回档支撑多数亚币；但人民币高开低走刷新逾六年新低

韩元上涨，因外资料连续第四日买超韩股。
    
    一些分析师称，围绕三星电子 盖乐世Note7智能手机停产对出口影响的担忧
似乎过度。
    
    “当今消费电子产品周期非常短，推出新产品的周期更短，”汇丰控股亚洲经济研究联
席主管Frederic Neumann表示。
    
    “在约六个月的时间内，该产品停产的负面影响将可能逐步消失。”
    
    泰铢上升，因外资周二料买超泰国债券。
    
    前泰国国王普密蓬去世后，投资者仍担忧泰国政治的不确定性以及经济放缓的风险。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.91    103.88   -0.03  +15.77    120.30
    坡元            1.3872    1.3895   +0.17   +2.18    1.4175
    台币          31.715    31.770   +0.17   +4.26    33.066
    韩元           1130.40   1137.90   +0.66   +3.94   1174.95
    泰铢             35.15     35.28   +0.37   +2.48     36.02
    菲律宾披索       48.33     48.53   +0.41   -2.95     46.90
    印尼卢比      13045.00  13067.00   +0.17   +5.67  13785.00
    印度卢比       66.74     66.89   +0.22   -0.89     66.15
    马币            4.2030    4.2150   +0.29   +2.07    4.2900
    人民币          6.7400    6.7385   -0.02   -3.68    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
    全球汇市简讯         英文汇市简讯页面      
    全球汇市报导            汇市技术面解析    
    所有外汇新闻           汇率路透调查       
    美加经济指标预测      欧洲经济指标预测    
    指标利率一览         澳元、新西兰元报导    
    英镑报导                台币报导              
    人民币报导              韩元报导              
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价            
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          
    全部现汇报价             

 (编译 张若琪/蔡美珍/杜明霞；审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐