新兴汇市：美元回档支撑多数亚币；但人民币高开低走刷新逾六年新低

韩元上涨，因外资料连续第四日买超韩股。 一些分析师称，围绕三星电子 盖乐世Note7智能手机停产对出口影响的担忧 似乎过度。 “当今消费电子产品周期非常短，推出新产品的周期更短，”汇丰控股亚洲经济研究联 席主管Frederic Neumann表示。 “在约六个月的时间内，该产品停产的负面影响将可能逐步消失。” 泰铢上升，因外资周二料买超泰国债券。 前泰国国王普密蓬去世后，投资者仍担忧泰国政治的不确定性以及经济放缓的风险。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.91 103.88 -0.03 +15.77 120.30 坡元 1.3872 1.3895 +0.17 +2.18 1.4175 台币 31.715 31.770 +0.17 +4.26 33.066 韩元 1130.40 1137.90 +0.66 +3.94 1174.95 泰铢 35.15 35.28 +0.37 +2.48 36.02 菲律宾披索 48.33 48.53 +0.41 -2.95 46.90 印尼卢比 13045.00 13067.00 +0.17 +5.67 13785.00 印度卢比 66.74 66.89 +0.22 -0.89 66.15 马币 4.2030 4.2150 +0.29 +2.07 4.2900 人民币 6.7400 6.7385 -0.02 -3.68 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 张若琪/蔡美珍/杜明霞；审校 于春红)