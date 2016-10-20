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亚洲 | 2016年 10月 20日 星期四 12:52 BJT

新兴汇市：油价上涨助推马币触及逾一周高位，关注马来西亚预算案

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.61    103.46   -0.14  +16.11    120.30
    坡元            1.3883    1.3867   -0.12   +2.10    1.4175
    台币          31.514    31.518   +0.01   +4.92    33.066
    韩元           1126.30   1123.20   -0.28   +4.32   1174.95
    泰铢             34.91     34.87   -0.11   +3.18     36.02
    菲律宾披索       47.99     48.16   +0.36   -2.26     46.90
    印尼卢比      13000.00  13005.00   +0.04   +6.04  13785.00
    印度卢比       66.73     66.67   -0.09   -0.87     66.15
    马币            4.1770    4.1900   +0.31   +2.71    4.2900
    人民币          6.7394    6.7385   -0.01   -3.67    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 高琦/徐文焰/王琛/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚/张荻/李爽)

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