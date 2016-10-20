新兴汇市：油价上涨助推马币触及逾一周高位，关注马来西亚预算案

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 103.61 103.46 -0.14 +16.11 120.30 坡元 1.3883 1.3867 -0.12 +2.10 1.4175 台币 31.514 31.518 +0.01 +4.92 33.066 韩元 1126.30 1123.20 -0.28 +4.32 1174.95 泰铢 34.91 34.87 -0.11 +3.18 36.02 菲律宾披索 47.99 48.16 +0.36 -2.26 46.90 印尼卢比 13000.00 13005.00 +0.04 +6.04 13785.00 印度卢比 66.73 66.67 -0.09 -0.87 66.15 马币 4.1770 4.1900 +0.31 +2.71 4.2900 人民币 6.7394 6.7385 -0.01 -3.67 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 高琦/徐文焰/王琛/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚/张荻/李爽)
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透纽约1月13日 - 美元兑一篮子货币周五小幅下跌，势将创下11月初以来表现最差的一周，因鲜有美国当选总统特朗普经济政策的新信息，交易商愈发感到不安。
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。