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亚洲 | 2016年 10月 25日 星期二 14:12 BJT

新兴汇市：人民币持稳扶助新兴亚币小涨，但前景依然承压

泰铢上扬，因外资继续买入泰国债券。泰国银行间投机客亦回补部分泰铢空头仓位，外
汇交易员暂获喘息。
    
    韩元兑美元下跌多达0.8%至1,139.6，创10月17以来最低。
    
    海外基金卖出韩元；外资继连续八日买超韩股后，今日料卖超。
    
    韩国第三季经济增长较前季放缓，但仍然好于预期，这显示韩国央行可能按兵不动。 
    
    因预计出口商具有月末需求，韩元收复部分跌幅，但交易商称企业买盘没那么强劲。
    
    
                                      亚洲    当日 今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            104.39    104.18   -0.20  +15.24    120.30
    坡元            1.3915    1.3932   +0.12   +1.87    1.4175
    台币          31.629    31.683   +0.17   +4.54    33.066
    韩元           1133.60   1131.00   -0.23   +3.65   1174.95
    泰铢             34.96     35.12   +0.46   +3.03     36.02
    菲律宾披索       48.17     48.19   +0.05   -2.63     46.90
    印尼卢比      13008.00  13012.00   +0.03   +5.97  13785.00
    印度卢比       66.87     66.85   -0.03   -1.08     66.15
    马币            4.1700    4.1750   +0.12   +2.88    4.2900
    人民币          6.7742    6.7775   +0.05   -4.16    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 王兴亚/刘秀红/杜明霞；审校 王洋/高琦/白云)

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