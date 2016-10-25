新兴汇市：人民币持稳扶助新兴亚币小涨，但前景依然承压

泰铢上扬，因外资继续买入泰国债券。泰国银行间投机客亦回补部分泰铢空头仓位，外 汇交易员暂获喘息。 韩元兑美元下跌多达0.8%至1,139.6，创10月17以来最低。 海外基金卖出韩元；外资继连续八日买超韩股后，今日料卖超。 韩国第三季经济增长较前季放缓，但仍然好于预期，这显示韩国央行可能按兵不动。 因预计出口商具有月末需求，韩元收复部分跌幅，但交易商称企业买盘没那么强劲。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 104.39 104.18 -0.20 +15.24 120.30 坡元 1.3915 1.3932 +0.12 +1.87 1.4175 台币 31.629 31.683 +0.17 +4.54 33.066 韩元 1133.60 1131.00 -0.23 +3.65 1174.95 泰铢 34.96 35.12 +0.46 +3.03 36.02 菲律宾披索 48.17 48.19 +0.05 -2.63 46.90 印尼卢比 13008.00 13012.00 +0.03 +5.97 13785.00 印度卢比 66.87 66.85 -0.03 -1.08 66.15 马币 4.1700 4.1750 +0.12 +2.88 4.2900 人民币 6.7742 6.7775 +0.05 -4.16 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 王兴亚/刘秀红/杜明霞；审校 王洋/高琦/白云)