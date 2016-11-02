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亚洲 | 2016年 11月 2日 星期三 13:19 BJT

新兴汇市：美国选情紧绷打压新兴亚币走软；韩元触及近四个月低点

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            103.68    104.15   +0.45  +16.03    120.30
    坡元            1.3898    1.3885   -0.09   +1.99    1.4175
    台币          31.585    31.568   -0.05   +4.69    33.066
    韩元           1149.40   1139.90   -0.83   +2.22   1174.95
    泰铢             35.02     35.02   +0.00   +2.86     36.02
    菲律宾披索       48.43     48.41   -0.05   -3.16     46.90
    印尼卢比      13058.00  13040.00   -0.14   +5.57  13785.00
    印度卢比       66.84     66.71   -0.20   -1.04     66.15
    马币            4.1950    4.1790   -0.38   +2.26    4.2900
    人民币          6.7640    6.7680   +0.06   -4.02    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译 张若琪/龚芳/陈宗琦/杜明霞；审校 于春红/王洋/张若琪)

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