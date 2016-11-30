新兴汇市：特朗普胜选及美债收益率上涨料打压亚币月线收低

**马币领跌** 马币(林吉特)兑美元 本月迄今已累计下跌6.1%，受债市资金外流影响。马币可 能录得去年8月以来最大月度跌幅。 马币兑美元报4.4640，为2015年9月来最低。 马来西亚央行本月稍早对离岸马币交易实施限制，引燃资本管制担忧，但央行对此予以 否认。 人民币本月来跌1.6%，可能创去年8月来最大单月跌幅。 韩元累计下滑2.0%，因外资减持韩元持仓。 印尼卢比 本月迄今下挫3.8%，可能创2015年9月来最大月线跌幅。 印度卢比 本月累计下挫2.7%，坡元下滑2.4%，菲律宾披索 跌2.7%。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 112.67 112.40 -0.24 +6.77 120.30 坡元 1.4246 1.4248 +0.01 -0.50 1.4175 台币 31.897 31.818 -0.25 +3.66 33.066 韩元 1168.19 1168.50 +0.03 +0.58 1174.95 泰铢 35.61 35.68 +0.20 +1.15 36.02 菲律宾披索 49.69 49.71 +0.04 -5.61 46.90 印尼卢比 13563.00 13570.00 +0.05 +1.64 13785.00 印度卢比 68.58 68.65 +0.10 -3.55 66.15 马币 4.4640 4.4640 +0.00 -3.90 4.2900 人民币 6.8850 6.8980 +0.19 -5.71 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王兴亚/杜明霞/李爽)