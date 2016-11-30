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亚洲 | 2016年 11月 30日 星期三 13:50 BJT

新兴汇市：特朗普胜选及美债收益率上涨料打压亚币月线收低

**马币领跌**
    
    马币(林吉特)兑美元 本月迄今已累计下跌6.1%，受债市资金外流影响。马币可
能录得去年8月以来最大月度跌幅。
    
    马币兑美元报4.4640，为2015年9月来最低。
    
    马来西亚央行本月稍早对离岸马币交易实施限制，引燃资本管制担忧，但央行对此予以
否认。
    
    人民币本月来跌1.6%，可能创去年8月来最大单月跌幅。
    
    韩元累计下滑2.0%，因外资减持韩元持仓。
    
    印尼卢比 本月迄今下挫3.8%，可能创2015年9月来最大月线跌幅。
    
    印度卢比 本月累计下挫2.7%，坡元下滑2.4%，菲律宾披索 跌2.7%。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            112.67    112.40   -0.24   +6.77    120.30
    坡元            1.4246    1.4248   +0.01   -0.50    1.4175
    台币          31.897    31.818   -0.25   +3.66    33.066
    韩元           1168.19   1168.50   +0.03   +0.58   1174.95
    泰铢             35.61     35.68   +0.20   +1.15     36.02
    菲律宾披索       49.69     49.71   +0.04   -5.61     46.90
    印尼卢比      13563.00  13570.00   +0.05   +1.64  13785.00
    印度卢比       68.58     68.65   +0.10   -3.55     66.15
    马币            4.4640    4.4640   +0.00   -3.90    4.2900
    人民币          6.8850    6.8980   +0.19   -5.71    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 王兴亚/杜明霞/李爽)

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