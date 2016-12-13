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亚洲 | 2016年 12月 13日 星期二 13:46 BJT

新兴汇市：亚洲货币上涨，此前美债收益率从高位回落

东京Brown Brothers Harriman汇市策略师Masashi Murata表示，尽管大多数新兴亚币
过去几周收复一些跌幅，但这种暂获喘息的走势可能短暂。
    
    “我认为新兴亚币兑美元走软的前景没有任何改变，”他说。
    
    Murata补充称，特朗普公布具体的财政支出计划之前，美元兑新兴亚币可能持坚。特朗
普可能在2月前后公布财政支出计划。
    
    韩国央行周四料维持利率不变，该央行正在努力判断国内政治危机对经济的影响，以及
美联储即将公布的政策决定对新兴市场的影响。
    
                                        亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            115.22    115.04   -0.16   +4.41    120.30
    坡元            1.4251    1.4235   -0.11   -0.53    1.4175
    台币          31.790    31.864   +0.23   +4.01    33.066
    韩元           1166.20   1168.20   +0.17   +0.75   1174.95
    泰铢             35.61     35.63   +0.06   +1.15     36.02
    菲律宾披索       49.77     49.82   +0.09   -5.77     46.90
    印尼卢比      13302.00  13325.00   +0.17   +3.63  13785.00
    印度卢比       67.48     67.43   -0.07   -1.97     66.15
    马币            4.4220    4.4215   -0.01   -2.99    4.2900
    人民币          6.9010    6.9086   +0.11   -5.93    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 王丽鑫/汪红英/杜明霞/王颖)

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