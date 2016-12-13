新兴汇市：亚洲货币上涨，此前美债收益率从高位回落

东京Brown Brothers Harriman汇市策略师Masashi Murata表示，尽管大多数新兴亚币 过去几周收复一些跌幅，但这种暂获喘息的走势可能短暂。 “我认为新兴亚币兑美元走软的前景没有任何改变，”他说。 Murata补充称，特朗普公布具体的财政支出计划之前，美元兑新兴亚币可能持坚。特朗 普可能在2月前后公布财政支出计划。 韩国央行周四料维持利率不变，该央行正在努力判断国内政治危机对经济的影响，以及 美联储即将公布的政策决定对新兴市场的影响。 亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 115.22 115.04 -0.16 +4.41 120.30 坡元 1.4251 1.4235 -0.11 -0.53 1.4175 台币 31.790 31.864 +0.23 +4.01 33.066 韩元 1166.20 1168.20 +0.17 +0.75 1174.95 泰铢 35.61 35.63 +0.06 +1.15 36.02 菲律宾披索 49.77 49.82 +0.09 -5.77 46.90 印尼卢比 13302.00 13325.00 +0.17 +3.63 13785.00 印度卢比 67.48 67.43 -0.07 -1.97 66.15 马币 4.4220 4.4215 -0.01 -2.99 4.2900 人民币 6.9010 6.9086 +0.11 -5.93 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 王丽鑫/汪红英/杜明霞/王颖)