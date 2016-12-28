新兴汇市：韩元和台币触及数月低位，其他亚币波幅较小

国际油市：亚洲燃料油纸货市场交投清淡，因OPEC等产油国举行会议
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
亚洲 当日 今年以来 2015年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 117.66 117.43 -0.20 +2.24 120.30 坡元 1.4496 1.4506 +0.07 -2.21 1.4175 台币 32.289 32.281 -0.02 +2.41 33.066 韩元 1207.70 1207.60 -0.01 -2.71 1174.95 泰铢 36.01 36.00 -0.03 +0.03 36.02 菲律宾披索 49.76 49.81 +0.10 -5.75 46.90 印尼卢比 13455.00 13445.00 -0.07 +2.45 13785.00 印度卢比 68.21 68.07 -0.20 -3.01 66.15 马币 4.4800 4.4760 -0.09 -4.24 4.2900 人民币 6.9536 6.9540 +0.01 -6.64 6.4921 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 全球汇市报导 汇市技术面解析 所有外汇新闻 汇率路透调查 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 英镑报导 台币报导 人民币报导 韩元报导 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译/审校 杜明霞/王颖/王琛)
路透新加坡5月25日 - 亚洲燃料油纸货市场周四交投清淡，行业人士仍持观望态度，因石油输出国组织(OPEC)及非OPEC产油国在维也纳举行部长级会议。
路透吉隆坡5月25日 - 马来西亚棕榈油期货周四摆脱三周低点，收涨约1%，这是三个交易日内首次上涨。此前船货检验机构公布的数据显示，5月出口需求强劲。
路透新加坡5月25日 - 亚洲石脑油裂解价差周四扩大跌势，触及五个半月新低每吨55.15美元，因台湾需求下降，而且布兰特原油价格持于每桶53美元上方。