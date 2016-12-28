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亚洲 | 2016年 12月 28日 星期三 13:19 BJT

新兴汇市：韩元和台币触及数月低位，其他亚币波幅较小

亚洲     当日  今年以来   2015年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆            117.66    117.43   -0.20   +2.24    120.30
    坡元            1.4496    1.4506   +0.07   -2.21    1.4175
    台币          32.289    32.281   -0.02   +2.41    33.066
    韩元           1207.70   1207.60   -0.01   -2.71   1174.95
    泰铢             36.01     36.00   -0.03   +0.03     36.02
    菲律宾披索       49.76     49.81   +0.10   -5.75     46.90
    印尼卢比      13455.00  13445.00   -0.07   +2.45  13785.00
    印度卢比       68.21     68.07   -0.20   -3.01     66.15
    马币            4.4800    4.4760   -0.09   -4.24    4.2900
    人民币          6.9536    6.9540   +0.01   -6.64    6.4921
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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 (编译/审校 杜明霞/王颖/王琛)
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