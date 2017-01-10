新兴汇市：人民币及其他亚币因美元拉回而走升，聚焦特朗普记者会

Wong说，交易商还将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦 周四发表的讲话。 过去几个月亚币全线回落，因特朗普基建支出和减税计划将提振美国 经济增长和通胀的预期，促使美债收益率跳涨。 美债收益率这种涨势削弱了投资于新兴市场资产的吸引力，并促使资 本流出新兴市场。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收 市价 日圆 115.44 116.04 +0.52 +1.41 1 17.07 坡元 1.4333 1.4364 +0.22 +1.10 1 .4490 台币 31.987 32.106 +0.37 +0.91 3 2.279 韩元 1195.60 1208.30 +1.06 +1.01 12 07.70 泰铢 35.57 35.74 +0.48 +0.65 35.80 菲律宾披索 49.49 49.62 +0.26 +0.47 49.72 印尼卢比 13310.00 13360.00 +0.38 +1.20 134 70.00 印度卢比 68.03 68.21 +0.27 -0.15 67.92 马币 4.4720 4.4750 +0.07 +0.28 4 .4845 人民币 6.9235 6.9330 +0.14 +0.34 6 .9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) 全球汇市简讯 英文汇市简讯页面 <FXBU ZZ> 全球汇市报导 汇市技术面解析 [TECH/FRX CN] 所有外汇新闻 汇率路透调查 [FRX-CPO LL] 美加经济指标预测 欧洲经济指标预测 [EU/ECI CN] 指标利率一览 澳元、新西兰元报导 [AUD/ CN] 英镑报导 台币报导 [TWD/ CN] 人民币报导 韩元报导 [KRW/ CN] 南非兰特报导 亚洲盘现汇报价 AF X= 欧洲盘现汇报价 纽约盘现汇报价 NF X= 全部现汇报价 (编译 张若琪/李爽/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚/王颖)