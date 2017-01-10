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亚洲 | 2017年 1月 10日 星期二 13:07 BJT

新兴汇市：人民币及其他亚币因美元拉回而走升，聚焦特朗普记者会

Wong说，交易商还将关注美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦
周四发表的讲话。
    
    过去几个月亚币全线回落，因特朗普基建支出和减税计划将提振美国
经济增长和通胀的预期，促使美债收益率跳涨。
    
    美债收益率这种涨势削弱了投资于新兴市场资产的吸引力，并促使资
本流出新兴市场。
    
                                        亚洲     当日  今年以来 
  2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收
市价
    
    日圆            115.44    116.04   +0.52   +1.41    1
17.07
    坡元            1.4333    1.4364   +0.22   +1.10    1
.4490
    台币          31.987    32.106   +0.37   +0.91    3
2.279
    韩元           1195.60   1208.30   +1.06   +1.01   12
07.70
    泰铢             35.57     35.74   +0.48   +0.65     
35.80
    菲律宾披索       49.49     49.62   +0.26   +0.47     
49.72
    印尼卢比      13310.00  13360.00   +0.38   +1.20  134
70.00
    印度卢比       68.03     68.21   +0.27   -0.15     
67.92
    马币            4.4720    4.4750   +0.07   +0.28    4
.4845
    人民币          6.9235    6.9330   +0.14   +0.34    6
.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完)
    
      
      
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CN]
    南非兰特报导            亚洲盘现汇报价          AF
X=   
    欧洲盘现汇报价            纽约盘现汇报价          NF
X=
    全部现汇报价             

 (编译 张若琪/李爽/杜明霞；审校 戴素萍/王兴亚/王颖)
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