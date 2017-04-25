新兴汇市：亚币多上涨，法国大选引发的释然情绪继续支撑风险胃纳

路透4月25日 - 新兴亚币周二多上涨，因法国总统大选第一轮投票结果引发的释然情绪，持续支撑股票和发展中经济体货币等风险资产胃纳。 马来西亚和印尼市场假期结束后重新开市，马币(林吉特) 和印尼卢比 上涨。马币触及五个月高点。台币 连涨四个交易日；印度卢比上涨0.2%。 美元指数 持稳，0350 GMT报在99.141。 “亚币大致上受益于法国大选第一轮投票结果出炉后的风险偏好回暖，”野村外汇分析师Dushyant Padmanabhan称。 “话虽如此，目前仍有一些区域地缘政治担忧造成的投资者疑虑，以及有关美国保护主义政策冲击的持续性疑虑，”他称。 一些市场，特别是台湾及韩国等出口导向经济体，正在密切注意美国总统特朗普即将作出的宣布。特朗普上周推文表示，周三将公布一项重大税改及减税措施。 **马币(林吉特)** RHB Research分析师Chee Sing Lim称，马币正在补涨，周一法国大选首轮投票后市场普现释然性上涨。马来西亚市场周一因假期休市。 该货币还受到截至4月中旬马来西亚央行国际储备上升的提振。 与此同时，马来西亚国有投资基金一马发展与阿布扎比国有基金IPIC达成有条件和解，也提振马币人气。 **韩元** 韩元兑美元 逆转跌势转为上升，摆脱稍早打压韩元的朝鲜风险影响。 外界一直担心朝鲜可能无视联合国制裁，很快进行核试验或远程导弹试射。 美国总统特朗普周一呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁。 “尽管中国预先呼吁美国保持克制，但如果紧张局势升级，黄金和美债收益率将大涨， 韩元将遭遇严重抛压，”瑞穗银行在报告中表示。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.15 109.75 -0.36 +6.28 117.07 坡元 1.3926 1.3924 -0.01 +4.05 1.4490 台币 30.230 30.272 +0.14 +6.78 32.279 韩元 1127.10 1129.90 +0.25 +7.15 1207.70 泰铢 34.36 34.35 -0.03 +4.19 35.80 菲律宾披索 49.69 49.79 +0.19 +0.06 49.72 印尼卢比 13280.00 13316.00 +0.27 +1.43 13470.00 印度卢比 64.30 64.44 +0.23 +5.64 67.92 马币 4.3775 4.3980 +0.47 +2.44 4.4845 人民币 6.8851 6.8846 -0.01 +0.89 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译 张若琪/蔡美珍/刘秀红/杜明霞；审校 于春红/艾茂林/白云/王兴亚)