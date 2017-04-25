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亚洲 | 2017年 4月 25日 星期二 14:06 BJT

新兴汇市：亚币多上涨，法国大选引发的释然情绪继续支撑风险胃纳

    路透4月25日 - 新兴亚币周二多上涨，因法国总统大选第一轮投票结果引发的释然情绪，持续支撑股票和发展中经济体货币等风险资产胃纳。
    
    马来西亚和印尼市场假期结束后重新开市，马币(林吉特)      和印尼卢比      上涨。马币触及五个月高点。台币        连涨四个交易日；印度卢比上涨0.2%。
    
    美元指数      持稳，0350 GMT报在99.141。
    

    “亚币大致上受益于法国大选第一轮投票结果出炉后的风险偏好回暖，”野村外汇分析师Dushyant Padmanabhan称。
    
    “话虽如此，目前仍有一些区域地缘政治担忧造成的投资者疑虑，以及有关美国保护主义政策冲击的持续性疑虑，”他称。
    
    一些市场，特别是台湾及韩国等出口导向经济体，正在密切注意美国总统特朗普即将作出的宣布。特朗普上周推文表示，周三将公布一项重大税改及减税措施。

    
    **马币(林吉特)**
    
    RHB Research分析师Chee Sing Lim称，马币正在补涨，周一法国大选首轮投票后市场普现释然性上涨。马来西亚市场周一因假期休市。
    
    该货币还受到截至4月中旬马来西亚央行国际储备上升的提振。
    
    与此同时，马来西亚国有投资基金一马发展与阿布扎比国有基金IPIC达成有条件和解，也提振马币人气。

    
    **韩元**
    
    韩元兑美元          逆转跌势转为上升，摆脱稍早打压韩元的朝鲜风险影响。
    
    外界一直担心朝鲜可能无视联合国制裁，很快进行核试验或远程导弹试射。
    
    美国总统特朗普周一呼吁联合国对朝鲜进行新的制裁。            
    
    “尽管中国预先呼吁美国保持克制，但如果紧张局势升级，黄金和美债收益率将大涨，
韩元将遭遇严重抛压，”瑞穗银行在报告中表示。
    
                                    亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   110.15    109.75   -0.36   +6.28    117.07
    坡元                   1.3926    1.3924   -0.01   +4.05    1.4490
    台币                   30.230    30.272   +0.14   +6.78    32.279
    韩元                  1127.10   1129.90   +0.25   +7.15   1207.70
    泰铢                    34.36     34.35   -0.03   +4.19     35.80
    菲律宾披索              49.69     49.79   +0.19   +0.06     49.72
    印尼卢比             13280.00  13316.00   +0.27   +1.43  13470.00
    印度卢比                64.30     64.44   +0.23   +5.64     67.92
    马币                   4.3775    4.3980   +0.47   +2.44    4.4845
    人民币                 6.8851    6.8846   -0.01   +0.89    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译 张若琪/蔡美珍/刘秀红/杜明霞；审校 于春红/艾茂林/白云/王兴亚)
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