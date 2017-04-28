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亚洲 | 2017年 4月 28日 星期五 14:34 BJT

新兴汇市：多数亚币受特朗普讲话打压，韩元首当其冲料月线下滑

    路透4月28日 - 多数新兴亚币周五表现脆弱，韩元料录得月线跌幅，此前美国总统特朗普称，他将与韩国重新谈判自由贸易协议，或者终止该协议。并称“有可能与朝鲜发生重大、重大冲突”。
    
    特朗普接受路透独家专访时称，在美国政府与加拿大和墨西哥完成对北美自由贸易协定(NAFTA)的修改后，将重新协商美韩自贸协议，否则就废止。                        

    特朗普还称，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。            
    
    他还表示，希望韩国负担部署美国萨德反导防卫系统的费用。
    
    “除了朝鲜的挑衅，我认为更多推动韩元走势的是特朗普加大有关重谈该协定的压力。此外，由于萨德正在部署，有揣测称中国可能在周末实施新措施，”瑞银财富管理驻新加坡外汇策略师Tan Teck Leng称。
    
    该策略师称，其它方面，欧洲央行不准备缩减刺激计划，未能让亚洲新兴市场的交易员感到兴奋，因为这导致美元买盘以回补空头仓位。

    0430 GMT，美元指数      上涨0.1%。
    
    在亚洲，韩元          跌幅居前，兑美元最多下跌0.6%。
    
    印尼卢比      跌至三周低点。泰铢        料将打破此前连续三个月的月线上涨之势，本月预计下跌。
    
    印度卢比        兑美元走软，但料连续第四个月月线上涨。
    
    韩元连跌第二日，朝鲜半岛紧张局势重燃，美国总统特朗普对美韩贸易协议发起挑战。
    
    韩元本月料下跌，此前连续三个月月线上涨。
    
    
    **人民币**
    
    中国在岸人民币          周五兑美元上涨0.1%，但月线料连续第二个月下跌。
    
    开盘前，中国人民银行将人民币兑美元中间价          设在6.8931，低于上日的6.8896。
    
    一名上海交易员表示，交易员们担心如果当局入市支撑人民币，人民币可能测试6.9的水平。
    
    周四中国央行一名官员称，中国将继续推进人民币国际化的进程。。
    
    0508 GMT，离岸人民币兑美元        走坚0.1%。
    
    台币        微跌，尽管台湾公布的GDP数据强劲，经济连续第四季录得增长。
    
    台币本月料连续第四个月月线下跌。

                                        亚洲     当日  今年以来   2016年
                        最新报价  上日尾盘   涨跌%   涨跌%    收市价
    
    日圆                   111.23    111.25   +0.02   +5.25    117.07
    坡元                   1.3965    1.3963   -0.01   +3.76    1.4490
    台币                   30.212    30.156   -0.19   +6.84    32.279
    韩元                  1136.75   1130.10   -0.59   +6.24   1207.70
    泰铢                    34.57     34.58   +0.03   +3.56     35.80
    菲律宾披索              50.12     49.78   -0.67   -0.79     49.72
    印尼卢比             13327.00  13313.00   -0.11   +1.07  13470.00
    印度卢比                64.21     64.24   +0.04   +5.78     67.92
    马币                   4.3465    4.3450   -0.03   +3.17    4.4845
    人民币                 6.8946    6.8965   +0.03   +0.76    6.9467
    注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价     (完) (编译/审校 刘秀红/侯雪萍/李春喜/蔡美珍/高琦)
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