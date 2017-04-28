新兴汇市：多数亚币受特朗普讲话打压，韩元首当其冲料月线下滑

路透4月28日 - 多数新兴亚币周五表现脆弱，韩元料录得月线跌幅，此前美国总统特朗普称，他将与韩国重新谈判自由贸易协议，或者终止该协议。并称“有可能与朝鲜发生重大、重大冲突”。 特朗普接受路透独家专访时称，在美国政府与加拿大和墨西哥完成对北美自由贸易协定(NAFTA)的修改后，将重新协商美韩自贸协议，否则就废止。 特朗普还称，在围绕朝鲜核试和导弹计划的僵局中，有与朝鲜发生重大冲突的可能性，但他倾向于通过外交途径解决争端。 他还表示，希望韩国负担部署美国萨德反导防卫系统的费用。 “除了朝鲜的挑衅，我认为更多推动韩元走势的是特朗普加大有关重谈该协定的压力。此外，由于萨德正在部署，有揣测称中国可能在周末实施新措施，”瑞银财富管理驻新加坡外汇策略师Tan Teck Leng称。 该策略师称，其它方面，欧洲央行不准备缩减刺激计划，未能让亚洲新兴市场的交易员感到兴奋，因为这导致美元买盘以回补空头仓位。 0430 GMT，美元指数 上涨0.1%。 在亚洲，韩元 跌幅居前，兑美元最多下跌0.6%。 印尼卢比 跌至三周低点。泰铢 料将打破此前连续三个月的月线上涨之势，本月预计下跌。 印度卢比 兑美元走软，但料连续第四个月月线上涨。 韩元连跌第二日，朝鲜半岛紧张局势重燃，美国总统特朗普对美韩贸易协议发起挑战。 韩元本月料下跌，此前连续三个月月线上涨。 **人民币** 中国在岸人民币 周五兑美元上涨0.1%，但月线料连续第二个月下跌。 开盘前，中国人民银行将人民币兑美元中间价 设在6.8931，低于上日的6.8896。 一名上海交易员表示，交易员们担心如果当局入市支撑人民币，人民币可能测试6.9的水平。 周四中国央行一名官员称，中国将继续推进人民币国际化的进程。。 0508 GMT，离岸人民币兑美元 走坚0.1%。 台币 微跌，尽管台湾公布的GDP数据强劲，经济连续第四季录得增长。 台币本月料连续第四个月月线下跌。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 111.23 111.25 +0.02 +5.25 117.07 坡元 1.3965 1.3963 -0.01 +3.76 1.4490 台币 30.212 30.156 -0.19 +6.84 32.279 韩元 1136.75 1130.10 -0.59 +6.24 1207.70 泰铢 34.57 34.58 +0.03 +3.56 35.80 菲律宾披索 50.12 49.78 -0.67 -0.79 49.72 印尼卢比 13327.00 13313.00 -0.11 +1.07 13470.00 印度卢比 64.21 64.24 +0.04 +5.78 67.92 马币 4.3465 4.3450 -0.03 +3.17 4.4845 人民币 6.8946 6.8965 +0.03 +0.76 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 刘秀红/侯雪萍/李春喜/蔡美珍/高琦)