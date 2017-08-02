新兴汇市：油价下跌带动多数亚洲货币走低，但印度卢比几无变动

路透8月2日 - 多数亚洲新兴市场货币周三走低，全球油价下跌带来 压力。但印度卢比几无变动，尽管预计该国央行将在今日稍晚降息。 随着通胀大幅降温，路透访问的多数分析师预期印度央行今日稍晚(0 900GMT)将降息25个基点至6.00%。 但印度央行最近几个月曾多次出乎市场预料。 马币(林吉特) 连续第四个交易日走疲，因油价下滑。美国原油库存增加拖累美国原油周三重回50美元下方，而且石油输出国组织(OPEC)供应持续处于高位拖累国际油价。 马来西亚是亚洲最大的石油和天然气出口国之一。 印尼卢比 下滑至一周最低。 “(油价对亚币的影响)这更多是人气的问题，”加拿大丰业银行亚洲外汇策略师高奇称。 与此同时，人民币兑美元即期 回落，结束四日连涨。美国政府的一位高官周二表示，特朗普总统对于如何回应其所谓的中国不公平贸易做法，目前已接近做出决定。此报导令市场弥漫谨慎气氛。 其他货币方面，韩元 、坡元 和菲律宾披索 下跌。 **印度卢比** 印度卢比兑美元 疲软，印度央行即将公布政策决定，总裁将 举行记者会。 “我们公司内部的观点是今天不会降息，但10月会降息25个基点，” Gao称。 “如果他们降息，重申通胀目标，我觉得基本上卢比会反射性下跌。 ” “不过印度央行坚持通胀目标是至关重要的，这可以强化投资者对印 度经济和该国央行独立性的信心，而从长期来看这又对印度卢比形成正面 的影响，”他表示。 亚洲 当日 今年以来 2016年 最新报价 上日尾盘 涨跌% 涨跌% 收市价 日圆 110.78 110.35 -0.39 +5.68 117.07 坡元 1.3596 1.3575 -0.15 +6.58 1.4490 台币 30.265 30.256 -0.03 +6.65 32.279 韩元 1123.80 1121.30 -0.22 +7.47 1207.70 泰铢 33.27 33.28 +0.03 +7.60 35.80 菲律宾披索 50.41 50.37 -0.08 -1.37 49.72 印尼卢比 13327.00 13323.00 -0.03 +1.07 13470.00 印度卢比 64.11 64.07 -0.06 +5.94 67.92 马币 4.2850 4.2840 -0.02 +4.66 4.4845 人民币 6.7255 6.7210 -0.07 +3.29 6.9467 注：人民币“上日尾盘”一栏为“上日夜盘终”的报价 (完) (编译/审校 张涛/刘秀红/王丽鑫/张荻/杜明霞/王洋/白云)