调查：美元涨势暂歇缓解亚币偏空人气 人民币空仓接近两个月低位

路透新加坡12月8日 - 周四公布路透调查显示，过去两周，新兴亚洲货币偏空人气减弱，因特朗普意外赢得大选后美元的大涨走势掉头。

该地区货币的短期前景也显得不那么悲观，因为欧洲央行料周四延长资产购买计划，从而强化亚洲收益率的魅力。

据周二至周四对18位基金经理、分析师和汇率交易员的调查，中国人民币空头创近两个月来最低。

中国监管当局采取措施抑制资本流出，包括境外人民币放款新规，以限制资金外流，缓解人民币压力。

中国国有银行业疑似提供美元流动性以稳定人民币汇率。这些举措帮助人民币在上周止住了三周连跌走势。

此外，稳健的中国经济数据包括周四公布的11月贸易数据，指向中国经济回升。

马币的空头仓位降至10月末以来最低。马来西亚央行12月2日宣布新措施以提高流动性，并鼓励增加国内马币交易，目的是缓解马币贬值压力。

本月稍早，马币跌至去年9月以来最低点，当时触及17年低位。

**美元暂歇涨势**

针对其他新兴亚币的空头仓位大减，因美元指数脱离13年半高点。自特朗普赢得11月8日总统大选以来，美元节节攀高，因市场预期新政府将提振经济增长。

美国11月就业数据显示，此前数月出现一些零星的疲弱迹象，令人对美联储明年的政策紧缩步伐滋生疑虑，这亦让投资者保持谨慎。

11月美国非农就业岗位增加17.8万个，但9月和10月数据被下修。11月薪资增幅只有2.5%，和10月相同，但不及预估的2.8%。

此外，外资增持一些亚洲债券，寄望欧洲央行(ECB)在较长时间内维持较宽松的政策。

印尼卢比空仓削减了一半以上，因投资者寻求印尼的高收益率债券。印尼债券收益率在亚洲位居前列。

韩元空仓降至10月中以来最小，尽管不断深化的政治丑闻可能造成韩国总统朴槿惠可能被弹劾甚至被起诉。

外国投资者本月买超韩股和韩债。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是中国人民币、韩国韩元 、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查数据如下

日期 人民币 韩元 坡元 印尼 台币 印度 马币 菲律宾 泰铢

卢比 卢比 披索

12月 8日 0.93 0.55 0.88 0.24 0.39 0.28 0.83 0.74 0.41

11月24日 1.38 1.02 1.35 0.61 0.77 0.44 1.36 1.22 0.49

11月10日 1.19 0.86 1.13 0.16 0.26 -0.22 0.88 1.14 0.36

10月27日 1.23 0.60 1.17 -0.36 0.32 -0.20 0.58 0.91 0.44

10月13日 0.73 0.51 0.80 -0.38 0.29 -0.19 0.73 1.20 0.96

9月29日 0.41 -0.24 0.50 -0.75 -0.11 -0.41 0.51 0.87 -0.32

9月15日 0.70 0.00 0.19 -0.31 -0.10 -0.40 0.37 0.30 -0.04

9月 1日 0.60 -0.16 0.13 -0.11 -0.23 -0.21 0.19 -0.04 -0.27

8月18日 -0.04 -1.08 -0.47 -0.81 -0.90 -0.60 -0.33 -0.49 -0.69

8月 4日 0.12 -1.01 -0.52 -0.84 -0.67 -0.56 0.16 -0.04 -0.56

7月21日 1.01 -0.50 0.06 -0.63 -0.37 0.11 0.04 0.10 -0.20

7月 7日 1.12 -0.11 -0.38 -0.69 0.09 0.24 0.06 0.18 -0.10

调查图表：here

(完)