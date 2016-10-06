调查：亚币前景好转 因美联储对升息的犹疑态度钳制美元

路透班加罗尔10月6日 - 周四公布的一项路透调查显示，最近几个月新兴亚洲货币的前景有所好转，因市场对美联储快速升息的预期降温，抑制了美元，而且中国经济初步表现出企稳迹象。

过去一周路透对70多位外汇策略师进行了调查，普遍看法是预期到明年这个时候，多数主要亚洲货币将贬值1-3%，一些分析师甚至预期录得温和涨幅。

分析师们预期未来一年中国人民币、印度卢比、泰铢和印尼卢比的贬值幅度小于上次的调查，而马币(林吉特)和菲律宾披索则可能从当前水平上涨。

仅仅三个月前，分析师们的普遍看法是未来12个月所有主要亚币将贬值，个别贬值幅度接近5%，受美联储升息风险以及亚洲地区一些央行的宽松货币政策影响。

但美联储今年大部分时间里都是光打雷不下雨，那些认为美国利率将较快上升的预测都销声匿迹了。

在本次调查中，一些分析师表示，未来六个月亚洲货币前景与美元密切相关，尤其是在美国11月总统选举之前和之后。

“在美联储9月决定维持货币政策不变后，美元仍然相当脆弱，”法国巴黎银行的外汇策略主管Daniel Katzive表示。

“美联储官员继续暗示年底前可能进一步紧缩政策，但由于联邦公开市场委员会(FOMC)显然是依赖数据情况进行决策，而且对于新风险非常敏感，所以我们预期市场不会快速提高对于12月升息的预期。”

美联储主席叶伦上月表示，如果美国就业市场继续改善且未出现新的重大风险，她预期今年会升息一次。这番言论促使分析师预期12月升息。

金融市场目前认为美联储12月升息的可能性略超过50%。而美联储接下来的升息可能性目前预计仅为三分之一，即便是把时间放宽到明年9月。相比之下，美联储几位官员近期的预估暗示明年将升息两次。

分析师称，再加上中国经济在最近几个月正在企稳的希望，这可能意味着未来一年亚币将表现更好。

据上周公布的官方调查，9月中国制造业活动再度扩张，8月工业利润以三年来最快速度增长。

但分析师警告称，对政府支出及火热的地产市场的依赖度增加，可能将对中国经济构成风险。

这次最新调查显示，从目前至2017年9月底止，人民币兑美元将贬值约3%，与1月以来的贬值幅度相近。

但最新调查的预估中值预测，到9月底时人民币兑美元将贬至6.86，前次调查预测为6.89。

在中国十一长假前的最后交易日，人民币兑美元9月30日最后成交价为6.6685。

人民币10月1日纳入国际货币基金组织(IMF)的特别提款权(SDR)货币篮子，分析师表示，这料将吸引更多外资需求。

上周另一项路透调查显示，多数亚币人气近期改善，人民币空头仓位减少。

几位受访者亦表示，美国总统选举的结果，对新兴市场及新兴货币前景将有关键影响。

“对新兴市场而言，我们的普遍预测显示未来12个月兑美元将持稳。但若特朗普当选，基于他对中国、墨西哥及整体贸易政策的强烈看法，这个结果可能会影响新兴市场货币稳定，”花旗分析师日前在一篇报告指出。

调查预期印度卢比/美元一年后将走软至67.73附近，周四报66.66。上次调查对12个月后的平均估值为68.17。

印度新设立的货币政策委员会周二意外决议调降附买回利率25个基点，至6.25%，这是央行总裁帕特尔(Urjit Patel)上个月获得任命以来主持的首次政策会议。

最新调查亦显示，韩元/美元KRW=12个月后目标为1,140，将较目前跌逾2%。印尼卢比预期将下滑3%至13,395。

是次调查估值要明显高于上次调查结果。(完)