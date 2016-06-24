英镑、股市直线下滑 英国濒临退欧边缘

路透悉尼6月24日 - 全球市场周五哀鸿遍野，初步开票结果显示英国可能处于退出欧盟边缘，对欧盟的存续及其单一货币构成威胁。

风险偏高资产惨跌，投资人赶忙涌向高评级政府公债，英国股市富时指数期货暴跌6%，标准普尔500指数EMINI期货重挫3.5%。

英镑暴跌不下0.15美元，无疑是有史以来最大跌幅，而欧元亦大跌2.8%，因投资者对其未来感到忧虑。

英镑兑美元重挫9%至1.3550美元，波动区间1.3462-1.5022。跌幅甚至超过全球金融危机时期，一眨眼功夫就能波动2-3美分。

“英镑现在焦头烂额，”ASB Bank驻奥克兰外汇业务主管Tim Kelleher称，“尽管我们此前认为‘留欧’无疑，但现在显然形势并不那么明朗。”

稍早的官方结果显示，留退阵营票数相当接近，但退欧略占上风。博彩交易所必发(Betfair)预估，退欧概率高达74%。

桑德兰的投票结果尤其让交易员不安。结果显示，该地区大多数投票支持脱欧；在纽卡斯尔，留欧派仅有微弱领先优势。

根据路透计算，382个计票区中的半数结果开出后，脱欧阵营支持率为51.3%，留欧阵营则获得48.7%的支持。

这股冲击波震撼了所有资产类别和地区。

避险日圆兑美元涨至101.00日圆，此前一度低见106.81。

日圆大涨拖累日经指数下跌3%，引发日本官员警告不希望看到汇市过度波动。实际上，交易员在警惕全球央行可能出手平抑市场波动。

亚币全线受创，因市场担忧受惊的投资者可能将资金撤出新兴市场。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌3.3%，创10个月最大跌幅。上海沪综指.SSEC跌1%。

受英国退出欧盟担忧的打击，在香港上市的英国银行类股大跌。汇丰控股(0005.HK)跌8%，渣打银行(2888.HK)跌9%。

**虚幻的希望？**

金融市场数月来一直饱受英国退欧担忧的困扰。

稍早的民调显示留欧支持率较高，可能误导市场产生了放松情绪。

面对市场震荡，避险的主权债券重新受到青睐。美国10年期公债期货涨1.29点。

美国10年期现货公债收益率跌16个基点至1.58%，为2011年以来最大单日跌幅。

美国利率期货表明美联储再次升息的机率也有所下降，因为联储曾把英国脱欧作为应谨慎对待升息的一个理由。

“这一因素为预期美联储按兵不动的阵营增添了筹码。7月(升息)的可能肯定已不复存在，”U.S. Bank一名主管Mike Baele表示。

大宗商品价格也走低，因英国退欧被视为全球增长面临的一个主要威胁。美国原油期货下挫2.02美元至每桶48.09，布兰特原油期货跌1.91美元至49.00。

期铜下滑；不过现货金急升逾3%，得益于黄金的避险功能。(完)