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国际财经 | 2015年 9月 11日 星期五 16:48 BJT

APEC财长会议称抵制竞争性贬值和保护主义

路透菲律宾宿雾9月11日 - 亚太经合组织(APEC)各成员国财长周五表示，仍致力于解决经济疲软状况，但强调将避免竞争性贬值并抵制保护主义。

“我们重申之前对货币和汇率政策的承诺，我们抵制竞争性贬值和各种形式的保护主义，”APEC财长会议结束后发表的声明称。(完)

(编译 杜明霞；审校 蔡美珍)

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