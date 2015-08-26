焦点：汇率波动打乱亚洲成长计划

路透新加坡8月26日 - 面对出口不断下降和通缩风险，允许本币逐渐走贬本来是适合亚洲多数国家和地区，但中国突然贬值人民币改变了这一局面。人民币贬值在汇市掀起波澜，不仅乱了本地区汇率管理的方寸，也乱了经济成长策略。

中国8月11日对人民币贬值2%，更加证明该国经济状况不佳。此举在海外引发恐慌，担心货币战一触即发。

亚洲货币与股市随后跌至多年低点，并拖累全球其他市场。此外，对于中国经济的担忧扩展至全球经济，大宗商品价格崩跌，美国何时升息也带来压力。

亚洲仍然对1997/98年金融危机记忆犹新，当时货币争相贬值造成经济和金融动荡。但如今突然之间，货币温和走跌的选项被直线急贬所取代，而后者可能带来资本外逃、市场剧烈波动和资金成本大涨。

从韩国到泰国的央行都推迟降息，这可能给脆弱货币带来进一步下行压力，结果可能就是经济增长和刺激计划被搁置一旁。

印尼央行上周维持利率不变，明确表示汇率稳定为优先要务，即便经济增长已经放缓至六年最低，而且通胀率正在下降。

“我们将不会跟进竞争性贬值，”印尼央行总裁阿古斯-马托哇都朱(Agus Martowardojo)本周表示。

印尼央行表示，正积极干预卢比汇率市场，甚至在吸收短期资金，以阻止投资者押注卢比下跌。

印尼卢比兑美元今年迄今大跌14%，该国外汇储备很低，而且债市有很多海外资金，因此该国尤其易受影响。

但即便是印度和新加坡等国家的央行也不太可能在市场动荡之际采取降息举措。

“亚洲各国当局将不得不在一段时期内暂且容忍高利率的存在。”三菱UFJ东亚市场研究部主管Cliff Tan表示。

Capital Economics的分析师Gareth Leather和Daniel Martin在客户报告中指出，“如果外汇卖压加重”，马来西亚和印尼甚至可能被迫升息。

花旗已经将亚洲2015年经济增长预估从6.1%调降到6%，称中国人民币汇率走软、中国经济放缓以及其他国家作出相反政策回应都将带来市场波动。

花旗还将泰国经济增长预估从3.5%大幅调降到2.7%。

浏览亚洲各国利率图表，请点选(link.reuters.com/wyd26s)

**不受欢迎的波动**

虽然泰国已经承认该国经济将弱于预期，并且表示乐见泰铢贬值以提振经济，但泰国央行在8月会议上决定维持利率不变，指出金融市场的波动是个原因。泰铢兑美元本周触及2009年以来的最低位，年内迄今的8%跌幅也大多数是在过去两个月里录得。

“这显然让人感觉有点不舒服。我预计，他们会开始认为这是不受欢迎的震荡，而不是受欢迎的贬值，”澳新银行(澳盛银行,ANZ)金融市场研究部门全球主管Richard Yetsenga表示。

随着韩元触及近四年新低，韩国央行本周迅速转为保卫韩元，通过卖出美元来减缓韩元跌势。

而今年稍早韩国央行的策略是打压韩元，应对日圆的大幅走贬。韩国央行本月还维持利率不变，也就是在中国安排人民币贬值之后的两天。

三菱UFJ的Tan认为，亚洲各国央行可以更好地协调政策，更加主动地运用数以万亿美元计的外汇储备来保卫本国货币。

“亚洲各央行已经进入防御状态，问题在于他们的抵御能力有多强。”

“他们有一个机会可以证明自己的能力：推高汇率，使短线持仓变得代价高昂。”(完)

(编译 张涛/杜明霞/高琦/王颖；审校 龚芳/李婷仪/张荻/王兴亚)

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