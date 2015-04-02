调查：美联储升息时间愈发不确定扶助新兴亚币人气改善

分析：特朗普时代刚刚开启 就显现美国政治撕裂加深迹象
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路透新加坡4月2日 - 周四公布的路透调查显示，市场对于新兴亚洲货币的信心在过去两周里改善，投资者对人民币的看法转为正面，因为投资者愈发不能确定美联储(FED)是否会在6月升息。
新加坡坡元空仓下滑，但在投资者最为看空的区域货币中，坡元排在第三。
根据对18位外汇分析师和交易员在周二到周四期间所做的调查，人民币押注自1月末以来首次转为多仓，并且多仓规模估计为去年12月初以来最大。
3月人民币兑美元上涨1.1%，为2011年12月以来最大月度涨幅，因中间价走高支撑了人民币。
坡元的空头押注下滑至去年10月以来新低，当时新兴亚币人气回升，坡元出现一些多仓。
不过随着新加坡金融管理局料于4月举行政策会议，坡元的前景仍有不确定性。
经济与通胀放缓，外界仍预期新加坡金管局4月可能再度放宽政策，即便3月25日的一项调查显示，金管局料维持其允许坡元升值的立场。
台币的人气也自去年10月以来首度转佳。台币3月上涨0.3%，受外资流入与出口商需求提振，而这段期间亚币大多走跌。
印度卢比多仓升至近一个月来最高，因受到资本流入的支撑，印度卢比录得四个季度以来的首个季度涨幅。
韩元空仓降至近两个月最低。印尼卢比和马币(林吉特)的空仓降至2月中以来最低。
美联储在3月18日的政策声明中去除了“耐心”措辞，为今年升息打开大门。但美联储同时也调降了经济增长和通胀预估，暗示他们不急于升息。
这促使投资者将美联储今年首次升息的时间预期从6月推迟到9月。周五将出炉的美国非农就业报告料提供更多线索。
这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。
调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。
正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的仓位。
调查结果如下(美元兑各种货币)：
日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢
4月2日 -0.13 0.14 0.69 0.74 -0.09 -0.51 1.09 0.13 0.14
3月19日 0.46 1.10 1.48 1.33 0.53 -0.30 1.63 0.33 0.44
3月5日 0.90 0.36 1.24 1.10 0.46 -0.64 1.34 -0.28 0.05
2月18日 0.35 0.32 0.86 0.58 0.39 -0.15 0.74 -0.17 -0.15
2月5日 0.62 0.04 1.16 0.35 0.36 -0.62 1.42 -0.35 0.10
1月22日 -0.04 0.02 0.72 0.38 0.19 -0.73 1.69 -0.02 0.03
1月8日 0.11 0.49 1.05 0.88 0.80 -0.15 1.98 0.13 0.40
12月18日 0.29 0.35 0.89 0.89 0.94 -0.07 1.65 -0.22 0.62
12月4日 -0.51 1.13 1.25 0.43 0.92 -0.47 1.59 0.13 0.47
11月20日 -0.88 1.37 1.12 0.07 0.88 -0.25 1.16 0.50 0.56 (完)
(编译 高琦/陈宗琦 审校 孙茉莉/李婷仪)
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