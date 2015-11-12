调查：亚洲新兴货币人气因美国升息前景而偏空 人民币前景恶化

图为在北京拍摄的人民币现钞。 REUTERS/Jason Lee

路透新加坡11月12日 - 路透调查显示，由于对美国12月升息的预期增强，亚洲新兴货币的人气过去两周恶化。人民币和印度卢比空头押注触及两个月来最高。

据这项对19名基金经理、外汇交易商和分析师的调查结果，人民币空头部位增至9月初以来最高。这项调查是在周一至周四进行的。

人民币上周创出中国8月11日意外安排人民币贬值以来的最大周线跌幅。

国际货币基金组织(IMF)讨论是否将人民币纳入特别提款权(SDR)货币篮子的时间不确定，这也让人民币汇率进一步承压。IMF称尚未就此设定具体日期。

印度卢比兑美元的空仓规模升至9月初以来最高。

印度卢比兑美元周一跌至9月16日以来最弱水准，因印度总理莫迪所在的执政党在比哈尔邦选举中落败，令人担心政府能否通过政策改革。

菲律宾披索兑美元的空仓规模升至9月末以来最高，因股市资金持续外流。

披索兑美元周二触及六年低点，因数据显示，该国9月出口创下四年来最大降幅。

根据菲律宾股票交易所的数据，海外投资者在过去18周里卖超该国股票。

其他亚币--韩国韩元、新加坡坡元和台湾台币、马来西亚马币(林吉特)和泰国泰铢--的空仓均升至10月初以来最高。

由于上周五公布的美国非农就业数据表现强劲，市场目前普遍预计美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在下月进行近10年来的首次升息，因此市场对新兴亚币看法悲观。

印尼卢比空仓持平。

这项路透调查集中于亚洲新兴市场九种货币的当前仓位情况，它们是人民币、韩国韩元、新加坡坡元、印尼卢比、台币、印度卢比、菲律宾披索、马来西亚马币和泰国泰铢。

调查采用对净多头或净空头部位的估值，从负3到正3不等。正3表示市场极度作多美元。该数据包括无本金交割远期外汇(NDF)的部位。

调查结果如下(美元兑各种货币)：

日期 人民币 韩元 坡元 印尼卢比 台币 印度卢比 马币 披索 泰铢

11月12日 0.38 0.92 0.96 0.43 0.74 0.47 1.26 0.94 0.87

10月29日 0.09 0.18 0.49 0.43 0.52 -0.09 0.94 0.43 0.71

10月15日 -0.08 0.03 0.13 0.15 0.34 -0.31 0.67 0.22 0.60

10月 1日 0.13 1.01 1.20 1.35 1.04 0.11 1.71 0.68 1.20

9月17日 0.26 0.60 0.62 1.27 0.73 0.27 1.48 0.54 1.00

9月 3日 0.62 1.09 1.31 1.45 1.15 0.66 1.96 0.86 1.51

8月20日 0.91 1.56 1.50 1.55 1.58 0.75 2.21 1.04 1.86

8月 6日 -0.15 1.27 1.19 1.16 0.91 0.11 1.82 0.84 1.40

7月23日 -0.50 1.32 0.97 0.69 0.70 0.09 1.24 0.52 1.18

7月 9日 -0.13 1.09 0.38 0.78 0.56 -0.06 1.33 0.37 0.80

6月25日 -0.70 0.29 0.22 0.80 0.11 -0.26 1.10 0.30 0.57 (完)