分析：亚洲汇市利差交易风云再起 但恐受波动性制约

路透新加坡新12月13日 -外汇利差交易一步一挪地回归亚洲，不过与危机前盛行的模式不一样，此次投机客们担心市场波动性可能使得他们血本无归，所以对投资标的更为挑剔。

这次利差交易风潮中，交易者们避开传统的高收益货币，如澳元、印度和印尼卢比，转而青睐稳定性有佳的坡元和人民币。

日圆的投机性放空仓位创2007年以来之最，以及坡元扬升显示，此种外汇交易模式正在回归。

利差交易指的是投资者放空一种货币，并买入另一种货币，来锁定收益率之间的差异，也就是所谓的“利差。”

全球金融危机爆发前，利差交易盛极一时，投资人当时出售低收益日圆投资于较高收益货币，多数资金涌入新西兰元，导致政界人士担心这可能会让新西兰经济趋于不稳。

摩根士丹利驻香港的新兴市场外汇策略主管GeoffKendrick称，“与2007年前相比，当前的(利差交易)有着结构性的不同。”

“彼时投资者追逐高收益，造成大量外汇利差仓位。在当时这更像是一种买了就可以高枕无忧的交易。”

不过Kendrick指出，当前投资者对波动率保持警戒，他举卢比为例，今年卢比兑美元跌至纪录低位。“当中存在很大的利差，但该市场操作更为不易。”

与全球金融危机之前迥异，当前许多亚洲货币波动极大。利差交易货币大幅波动会抹去的收益，而通常大部分利差交易的收益并不高。

在全球主要央行释出大量低成本资金以对抗2008年金融危机的时候，刺激新兴市场股市和债市一飞冲天，利差交易一度觅不见身影。

而随着美国联邦储备理事会(美联储/FED)准备逐步撤出超级宽松的货币政策后，投资者开始寻求股市和债市的替代品，这两个市场被认为估值已高。

不过分析师预计许多亚洲货币依然会在未来数月保持很高的波动，因全球主要国家的货币政策调整的脚步越来越近，而美联储削减刺激措施后，美元收益能以多快的速度上涨、涨幅有多大也都在未定之天。

**格局改变**

日圆和瑞郎是利差交易的传统融资货币，不过由于美国实施超宽松货币政策，美元2008年以来也加入这一行列。

日圆仍旧是利差交易融资货币的选择，因为日本央行的大规模经济刺激措施削弱了日圆，令其借入成本极低。日圆兑美元自2012年底的86美元走贬，已来到逾102日圆。

日圆空头持仓量可能说明利差交易激增。投机客的净空头仓位上周升至133,383口合约，为2007年7月以来最高。

虽然分析师表示，日圆作为最受欢迎利差交易货币的程度已如不若以往，而且也并非所有空头仓位都跟套利交易有关，但交叉汇率暗示，部分日圆看似正用来为非常规买盘融资。

例如，坡元兑日圆正在上涨，但亚洲货币中收益最高之一的印尼卢比兑日圆却没有。

坡元兑日圆已经升至82.5日圆，为1999年以来最高水平。通常来说，投资者会买入目标货币的短期债券，但坡元短期债券报酬不大。举例而言，三个月国库券收益率(殖利率)仅为0.25%。

印尼的类似国库券收益率为6.6%，但印尼卢比波动性大得多，这也推高了对冲成本。印尼卢比兑日圆5月以来已经下跌20%，自2007年年中以来跌去60%。

“不是存有利差的交易投资人都会参与，”法国巴黎银行(BNPParibas)(BNPP.PA)驻新加坡利率和外汇策略主管Mirza Baig表示。

“从表现互异的状况来看，说明他们预计波动性将加剧。这比较像是基于面改善而使利差交易出现选择性回升。”

坡元和人民币波动较小，并且料将逐步升值，尽管其公债收益率较低，处于个位数低档。

分析师称，投资者愿意继续投资人民币不是因为收益率，而是因为中国的巨额贸易盈余不断推动人民币走高。中国政府的改革计划增强了人民币的吸引力，因为市场期待人民币将加快升值。

相比之下，投资者必须对亚洲地区其他货币的利差交易进行对冲。韩国一年期债券收益率减去对冲成本后仅剩71个基点，而印度为20个基点。

在印尼，对冲成本较公债收益率高170个基点。与之相似的是，接近3%的一年期泰国公债收益率在计入对冲成本后，也将化为乌有。

“为了获得那300个基点的收益，你必须得一整年都持有这种货币，”瑞士信贷驻新加坡的亚太策略研究主管RayFarris说。

“在成交后的头一个月，你只能获得25个基点的收益，还没有一天的汇率波动幅度高。这可算不上是利差交易。”

**伪利差交易**

新西兰元兑日圆自10月以来上涨逾11%，但新西兰元的收益水平却掩盖了利差交易的本质。目前新西兰利率水平处于纪录低点2.5%，仅为2007年水平的四分之一。

交易商表示，尽管新西兰央行明年料将升息，但这已经充分反映在新西兰元的汇率水平中。

“这种情形应该说是一种伪利差交易，而不是典型的利差交易，”Gain Capital市场分析师NealGilbert表示。他说，投资者通过这种交易押注日圆走软，而利差收益只不过是顺带的甜头。

摩根大通的Kendrick说，不管怎样，只要股市和信贷市场更加有利可图，市场中就不会再度大规模出现利差交易兴趣。(完)

(编译 田建华/朱晓军/徐文焰；审校 张明钧/白云)

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