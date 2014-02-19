亚洲股市涨跌不一 欧元守住涨幅

* 亚洲股市整固，之前华尔街股市收平盘

* 日经指数勉力维持涨势，中国人民银行举动激发焦虑心理

* 欧元全线上扬，美国数据令人失望困扰美元

路透悉尼2月19日 -亚洲股市周三涨跌不一，投资者谨慎地关注中国利率变动；不过在美国公布更多疲软数据后，欧元兑美元上扬。

市场交投淡静，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS基本持平，澳洲指标股指涨0.3%。上证综指.SSEC持平，韩国综合股价指数.KS11跌0.6%。

日经指数.N225削减稍早跌幅至下跌0.6%。周二上涨3%，因此前日本央行决定延长促进银行放贷举措。

此举被视为央行可能进一步放宽政策。很多人认为在日本4月上调消费税的情况下，进一步放宽政策属于必要之举。

交易商也在密切关注中国央行。该央行周二从货币市场抽出资金。

中国人民银行努力推动资金成本逐步上行，以促使企业去杠杆化，抑制高风险的影子银行活动。

投资者担心政策收紧过度并且伤及经济增长。这种担心总是时常打压亚洲货币和股市。

美国股市未能提供太多支撑，道琼工业指数.DJI收低0.15%，标准普尔500指数.SPX收升0.11%，Nasdaq指数.IXIC小涨0.68%。Nasdaq指数连续第八日上涨，这么长的涨势为7月初来首见。

电动车生产商TeslaMotors(TSLA.O)大涨Nasdaq指数，因市场臆测苹果(AAPL.O)或有意收购该公司。

纽约制造业以及美国楼市数据令人失望，加大美联储缓行缩减刺激计划的可能性，并压低美债收益率，这降低了美元的利差优势。

指标10年期美债收益率降低4个基点，报2.71%。

周三稍后，美联储将公布1月政策会议记录，联储在该会议上决定将月度购债规模缩减100亿美元。

此后美联储主席叶伦指出，联储仍倾向于维持缩减步伐，尽管市场认为近期的多项疲软数据可能促使该央行在采取行动时保持耐心。

**留意差距**

欧元周三保持全面上扬走势。美元则受创，因美国经济数据疲弱，且有消息称外资大量抛售美国资产。

欧元兑美元在亚洲盘中涨至1.3766，此前在海外市场曾高见1.3769的七周高位，且突破了关键的阻力位1.3740。

欧元兑日圆也持坚，报140.70。美元兑日圆则回落至102.19。

基于有市场人士臆测欧洲央行为避免通缩风险，将需进一步宽松政策，交易员对欧元的韧性感到意外。

美国财政部的数据显示，12月美国整体资本净流出将近1,200亿美元，这暗示了欧元强势表现的可能理由之一。

德意志银行驻纽约的G10货币策略部门全球主管AlanRuskin指出，2013年美国股市资金净流出规模高达2,140亿美元。

形成鲜明对比的是，欧元区吸引了1,110亿欧元流入股市，与此同时，2013年欧元区经常帐盈余为2,160亿欧元，创下纪录高位，而美国经常帐赤字接近4,000亿美元。

Ruskin称，“2013年欧元是主要货币中表现最好的，这可由经常帐盈余和股市流入资金轻易作出解释。”

大宗商品市场中，金价跌至每盎司1,316.99美元，此前在涨至三个半月高位1,331.10美元后遭抛盘打压。

美国原油期后涨至四个月新高，因输油能力增长和冬季需求旺盛，预计将令原油和油品库存下降。

美国原油期货涨0.44美元，报102.87美元，周二跳涨2.4%；布兰特原油期货跌0.07美元，报110.39美元。(完)

(编译 石冠兰/朱晓军/张若琪/于春红; 审校 徐文焰/张涛/李婷仪/张明钧)

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