分析：经过多年迅猛增长 亚洲燃油需求显露疲态

路透新加坡4月13日 - 经过多年来常常出现的爆发式增长之后，亚洲大型经济体的燃油消费已显出疲态，这对石油输出国组织(OPEC)带领的旨在消除全球供应过剩并提升油价的努力构成不利影响。

亚洲是全球石油消费量最大、增长最快的地区，可吞下逾三分之一的全球供应，其似乎永无止境的燃油需求一直是支撑油价的一个核心要素。

现在有人说，需求强劲增长的图景已日益黯淡。

“需求增长的迹象已不像从前。中国燃油需求增长处于三年低位，日本燃油需求也也下降，”Freight Investor Services的燃油经纪人Matt Stanley表示。“考虑到待售成品油规模之大...我认为我们迟早会看到一些卖家陷入窘境。”

布兰特原油期货本月至今上涨约5.5%至每桶55.75美元，因交易商押注大宗商品市场广泛复苏，并且在美国上周导弹打击叙利亚后，反映了中东地区风险溢价。

但有迹象显示石油供应依然很充裕，且金融市场的涨势并不能让反应更为迟滞的实货市场信服。在这种背景下，全球最大石油出口国沙特本月下调了5月对亚洲客户的原油售价，至较指标阿曼/迪拜原油均价每桶贴水0.45美元，比4月售价低0.30美元。

亚洲经济的许多方面都反映出这一点。中国2月汽油出口增加，创有记录以来第二高月度水平，因为炼厂增加对亚洲市场出口以消化国内过剩供应。

甚至是通常被称为全球需求增长的下一个引擎的印度，3月燃料消费较上年同期下降0.6%。

“印度需求迟滞可能是废钞行动影响所致，”能源咨询机构Trifecta董事Sukrit Vijayakar称。

印度政府去年11月意外宣布500与1,000面额的卢比纸币作废。

尽管印度的燃料年度需求今年预计仍有增长，分析师称，复苏可能不足以完全抵销废钞带来的影响。

印度斯坦石油公司(HPCL)董事长M. K. Surana称，他预计印度今年燃料需求增长5.5%-6%。虽然以全球标准来看，这个增幅仍然很高，但远不及2016年成品油需求逾10.9%的增幅。

**人口减少**

亚洲其他主要石油买家的消费量也每况愈下。

日本和韩国等国由于出生率低且人口老化，面临重大的人口问题。日本政府一机构本周预测，到2065年时该国人口将减少近三分之一。再加上推动节能，石油生产商想卖油到日本的长期前景似乎看淡。

“由于车辆油耗改善等结构性因素，国内需求一直趋弱...这种情形还在持续。”日本汽油销售市场占有率达50%的JXTG Nippon Oil & Energy Corp一发言人称。

日本政府的能源委员会预测显示，未来五年日本石油需求料每年平均减少1.5%以上。

韩国方面，据韩国国家石油公司(Korea National Oil Corp)的数据，今年1-2月的油品需求较上年同期减少0.4%。

“今年整体国内油品需求增长料放缓，”韩国能源经济研究所(Korea Energy Economic Institute)的研究员Lee Seung-moon说。

韩国的较长期趋势类似日本，即能源效率上升、替代能源的存在，人口老龄化均在损及石油需求。

**仍无法结束供应过剩局面？**

由于亚洲四大石油消费国的需求不振，以OPEC和俄罗斯为首的产油国将今年上半年原油日产量减产180万桶，以控制供应过剩的努力或会打折扣，导致沙特呼吁将减产延长至今年下半年。

高盛周三在给客户的报告中称，其对指标美国原油价格的长期估值为每桶50美元，当前价格为53.08美元。

汤森路透Eikon的数据显示，不计已储存原油在内，2016年全球原油日供应比日需求平均多出68万桶，2017年仍将维持供应过剩，不过过剩量会降至不到每日10万桶。

大量油品仍储存在新加坡附近亚洲石油交易中心的油轮上。Eikon数据显示，大约20艘满载石油的超级油轮目前停靠在新加坡和马来西亚南部外海。

尽管这一数据略低于一个月前，但这是供应持续过剩的一个信号。

唯有未来交货的油品价格远高于近期交货的油品，油轮储油才会有利可图。

但布兰特远期合约价格显示，11月高位较目前仅略微高出0.90美元，为每桶57.20美元。

“这不足以让油轮储油获利，”一位匿名船只经纪商称。

但更糟糕的是，11月以后的远月布兰特原油价格开始下跌，接近2018年底和2019年初时，油价将回跌向每桶56美元。

上述经纪商补充称，这样的油价波动，“将油品储存在油轮里只是在商业自杀，所以这么做的唯一理由是根本没其他地方可放。”

全球石油供需图表 reut.rs/2p8MNK0

全球石油按地区划分的需求图表 reut.rs/2p8N9jD (完)