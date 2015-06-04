焦点：亚洲燃料需求强劲 暂时为OPEC拒不减产政策提供支撑

路透新加坡6月4日 - 由于亚洲石油消费大国的经济结构转变，带动燃料需求，亚洲地区的汽油及其他燃料消费量超越预期，让石油输出国组织(OPEC)六个月前坚不减产的决定暂时站得住脚。

去年11月沙特阿拉伯石油部长成功说服其他OPEC国家，选择不降低原油产量配额，沙特辩称，石油需求终将增温，价格将回升。独立研究顾问公司Energy Aspects本周指出，近期石油需求的强劲程度，出乎所有人的意料，包括OPEC在内。

OPEC周五在维也纳召开会议，这是去年以来首次开会。由于布兰特原油LCOc1从1月以来已上涨40%，外界普遍预料OPEC的12个成员国将维持产量水位不变。一些观察人士表示，OPEC政策处于非常微妙的状态，如果原油价格大涨，吞掉了炼油利润，或是年底之前亚洲国家经济进一步降温，OPEC的政策就站不住脚了。

交易员表示，目前而言，这个情况还不太可能出现，因为中国及印度的燃料需求看升。中国整体经济虽然放缓，但拜政府及民间投资所赐，沿海及内陆省份仍在扩张。亚洲第三大经济体--印度，在改革派总理莫迪主政下，展开推动工业化，也提高了燃料使用量。

“初步估计显示，4月中国表观需求增加7.5%，与2015年第一季增幅相仿，”摩根大通在一份报告中表示。“...印度4月需求成长据报接近9%，高于我们的预估，2015年第一季的成长率则为4%。”

摩根大通表示，汽油及航煤将持续支撑油品需求以超越潜在趋势的速度增长。

就连在受到债务问题冲击的欧洲，燃料消费成长率也接近30年高点。高盛指出，第一季需求较上年同期成长7.2%，预料2015年余下时间的成长幅度为3.5%。

根据摩根大通数据，2015年全球汽油需求料将增加约50万桶/日，相当于2%的全球需求，2016年的增幅料为40万桶/日。

燃料消费处于高档，有助于全球原油供给过剩的情形受控；目前有数以百万桶计的原油储存在油轮上，但还找不到买家。

**每月200万辆新车上路**

亚洲地区许多国家的经济成长均陷入多年来的低档，其中中国国内生产总值(GDP)增长幅度更是降至一个世代以来的最低。

但今年亚洲经济成长幅度将达6-7%，部分中国内陆省份景气持续扩张。这意味着许多人将买进人生第一台车。其他人则是将升级至车室空间更大、耗油量更高车种。

中国汽车工业协会的数据显示，今年前四个月，平均每月新车销量接近200万辆。

印度4月柴油消费量增加9.3%，为2012年8月以来的最大增幅。当月汽油消费量飙升18.7%，为2013年5月以来最大升幅。柴油占到印度精炼燃料的40%以上，因为印度有一半的汽车使用柴油。

“印度将成为一个主要市场，”印度最大燃油零售商印度石油公司(Indian Oil)(IOC.NS)的董事长B. Ashok说。“政府重视制造业活动和基础设施开发。这都意味着燃油需求会增加。”

印尼的汽油需求也很强劲，预计该国第三季度汽油需求较上年同期增加38%，至660万桶。印尼是全球最大的成品油进口国之一。

美国汽油消费量也很大，因驾车者抓住汽油价格较低的机会增加消费。另外，澳洲一家大型炼油厂本周关闭，这也意味着澳洲需要从亚洲进口更多燃油。

石油交易商亦指出，日韩等成熟市场的需求坚挺。

油市交易已显现荣景。亚洲主要燃油交易中心--新加坡的实货汽油成交量即改写纪录高位。

5月时汽油较布兰特原油裂解价差攀至每桶17.64美元的纪录高点。原油价格在2014年6月至2015年1月间下跌，令炼厂受益匪浅。

然而，交易商也警告价格修正的风险，若原油价格上涨侵蚀炼厂利润，则燃油需求可能下滑。

“若汽油裂解价差崩跌，则持实货多仓的市场人士将会灾情惨重，”一名燃油交易商指出。

另外，中国买进战略石油储备等短期需求驱动因素也可能消退。

“中国的石油储备需求终究是有限的，2016年以后不大可能长时间维持同样的规模，”Energy Aspects在近期报告中指出。

中国2015年汽车销售图表：link.reuters.com/sam84w

中国2008-2014汽车销售图表：link.reuters.com/buj84w (完)

(编译 蔡美珍/张明钧/汪红英/龚芳; 审校 李爽/杜明霞/王兴亚/王颖)

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