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货币新闻 | 2017年 3月 3日 星期五 19:52 BJT

国际油市：燃料油跨月价差企稳，前两日曾大幅下跌

    路透迪拜3月3日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周五持稳，过去
两日由于卖家增多而大跌，抑制了始于3月初的多头交易并将现货价差推
低。
    
    “今天跨月价差企稳，”一名新加坡燃料油交易员表示。
    
    “在本周的震荡表现之后，一些交易员持观望立场，”另一名交易员
表示。
    
    380-cst燃料油3月/4月跨月价差的升水              在连续两日急
剧下跌之后走阔。该合约周五每吨升水0.75美元，较上日上涨0.50美元，
路透数据显示，仍远低于周二触及的一周高点每吨3美元。
    
    相比之下，供应商的卖压以及有限的购买意愿持续打压实货市场的现
货价差。
    
    “市场很疲弱...卖家太多，其中部分卖单力度很大，”第三名交易
员表示。
    
    周五普氏窗口有35个380-cst燃料油卖方报价，只有10个买方报价；
周一则有8个卖方报价，6个买方报价。
    
    周五只有三笔交易，周三有22笔。“这可能是我看到过最短、最不成
功的牛市，”第四名交易员表示。
    
    现货市场上有三笔交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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