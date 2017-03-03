国际油市：燃料油跨月价差企稳，前两日曾大幅下跌

路透迪拜3月3日 - 亚洲近月380-cst燃料油跨月价差周五持稳，过去 两日由于卖家增多而大跌，抑制了始于3月初的多头交易并将现货价差推 低。 “今天跨月价差企稳，”一名新加坡燃料油交易员表示。 “在本周的震荡表现之后，一些交易员持观望立场，”另一名交易员 表示。 380-cst燃料油3月/4月跨月价差的升水 在连续两日急 剧下跌之后走阔。该合约周五每吨升水0.75美元，较上日上涨0.50美元， 路透数据显示，仍远低于周二触及的一周高点每吨3美元。 相比之下，供应商的卖压以及有限的购买意愿持续打压实货市场的现 货价差。 “市场很疲弱...卖家太多，其中部分卖单力度很大，”第三名交易 员表示。 周五普氏窗口有35个380-cst燃料油卖方报价，只有10个买方报价； 周一则有8个卖方报价，6个买方报价。 周五只有三笔交易，周三有22笔。“这可能是我看到过最短、最不成 功的牛市，”第四名交易员表示。 现货市场上有三笔交易。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)