国际油市：亚洲380-cst燃料油跨月价差跳涨，受库存减少提振

路透迪拜4月7日 - 即期380-cst燃料油跨月价差周五跳涨，受欧洲西北部和新加坡燃料油库存下滑的支撑。

咨询机构PJK International公布的数据显示，截至4月6日当周，阿姆斯特丹-鹿特丹-安特卫普的燃料油库存下滑逾四分之一，因为船货都运往新加坡。

PJK的Patrick Kulsen表示，库存减少25.3%至115万吨，上周曾触及纪录高位，因为过去一周两艘巨型油轮和一艘苏伊士型油轮将大量燃料油运往新加坡。

周四公布的最新官方数据显示，4月5日止当周，新加坡燃料油库存下滑7%至352万吨，为连续第二周减少。

0830 GMT时，买兴提振洲际交易所(ICE)380-cst燃料油4月/5月跨月价差上涨至每吨升水约0.8美元，较上日相同时间上涨约0.2美元。

380-cst 4月/5月跨月价差远高于上周同期，上周为每吨贴水0.40美元，这反映出人气改善。

周五在普氏窗口共有10笔380-cst燃料油成交，总计20万吨。

自4月初以来，该窗口总计成交126万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 于春红)