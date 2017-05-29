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亚洲 | 2017年 5月 29日 星期一 20:04 BJT

国际油市：亚洲燃料油贴水加深，6月未平仓合约减少

    路透新加坡5月29日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周一连续第六个
交易日下跌，贴水扩大至约两个月最阔，因为市场上自3月以来的主要买
家--中国石油在普氏窗口中卖出更多船货。
    
    由于美国、中国和英国休市，市场交易清单。
    
    今天普氏窗口成交三笔交易，总计6万吨380-cst燃料油。
    
    周一中国石油是普氏窗口中唯一的卖家，向兴隆卖出两笔船货，向Co
astal卖出一笔。
    
    周一相对疲弱的交易将380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF拉低
至每吨较新加坡报价贴水1.07美元，为3月22日以来最阔。上周五贴水为
每吨0.05美元。
    
    中国石油和摩科瑞能源贸易集团此前近三个月持续买入燃料油，上周
五他们首次在普氏窗口卖出燃料油。
    
    自5月以来，普氏窗口总计成交186万吨燃料油，4月成交382.1万吨。
    
    380-cst燃料油6月/7月的跨月价差盘中最低跌至每吨1.70美元，1000
 GMT时回升至贴水1.60美元。
    
    周五大约同一时间的近月跨月价差报每吨大约1.60美元。
    
    380-cst燃料油6月期货的未平仓合约减少大约23万吨，接近1,000万
口合约。
    
    科威特新闻社(KUNA)报导，科威特国家石油公司(KNPC)周六表示，检
修结束后预计6月重启Mina Abdulla炼厂的部分设施。
    
    停产的设施包括两座石脑油装置、一座真空蒸馏装置，以及柴油和航
煤处理装置。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
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