国际油市：亚洲燃料油贴水加深，6月未平仓合约减少

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月29日 - 亚洲380-cst燃料油现货价差周一连续第六个 交易日下跌，贴水扩大至约两个月最阔，因为市场上自3月以来的主要买 家--中国石油在普氏窗口中卖出更多船货。 由于美国、中国和英国休市，市场交易清单。 今天普氏窗口成交三笔交易，总计6万吨380-cst燃料油。 周一中国石油是普氏窗口中唯一的卖家，向兴隆卖出两笔船货，向Co astal卖出一笔。 周一相对疲弱的交易将380-cst燃料油现货价差FO380-SIN-DIF拉低 至每吨较新加坡报价贴水1.07美元，为3月22日以来最阔。上周五贴水为 每吨0.05美元。 中国石油和摩科瑞能源贸易集团此前近三个月持续买入燃料油，上周 五他们首次在普氏窗口卖出燃料油。 自5月以来，普氏窗口总计成交186万吨燃料油，4月成交382.1万吨。 380-cst燃料油6月/7月的跨月价差盘中最低跌至每吨1.70美元，1000 GMT时回升至贴水1.60美元。 周五大约同一时间的近月跨月价差报每吨大约1.60美元。 380-cst燃料油6月期货的未平仓合约减少大约23万吨，接近1,000万 口合约。 科威特新闻社(KUNA)报导，科威特国家石油公司(KNPC)周六表示，检 修结束后预计6月重启Mina Abdulla炼厂的部分设施。 停产的设施包括两座石脑油装置、一座真空蒸馏装置，以及柴油和航 煤处理装置。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为