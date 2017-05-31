国际油市：东方/西方燃料油套利窗口仍关闭，因鹿特丹价格坚挺

《全球汇市》美元录得三周最大跌幅，因美国升息路径受质疑
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透新加坡5月31日 - 近月东方/西方套利窗口周三仍然关闭，因为 鹿特丹的燃料油价格较新加坡相对更为坚挺，这样运输燃料油到新加坡将 无利可图。 虽然套利窗口狭窄可能造成近期从西方运抵的燃料油减少，业内消息 人士称，如果新加坡燃料油供应少于预期，价差有可能被拉大。 经纪商方面的消息人士称，周三6月东方/西方价差约为每吨10美元， 7月价差约为每吨13美元。 欧洲方面，380-cst 6月/7月鹿特丹驳船燃料油价差每吨升水约1美元 ，远高于新加坡相应的合约，后者每吨贴水约1美元。 虽然新加坡在岸燃料油库存下降，过去两周新加坡380-cst燃料油近 月跨月价差疲软主要是因为存储在海上的燃料油充足所致。 行业消息人士估计，大约200万吨燃料油存贮在新加坡附近海域的巨 型油轮，因为3月以来普氏窗口交易活跃。 汤森路透的石油研究数据显示，5月运抵东亚的燃料油总量为600-610 万吨，低于稍早预期的大约650万吨。 不过连续五个月运抵新加坡的燃料油数量均高于均值之后，造成市场 人气转向偏空，交易商将5月的运输计划推迟到6月，或运往其他地方。 虽然5月运抵的燃料油低于预期，但仍高于去年590-600万吨的均值。 普氏窗口为达成交易。 窗口中380-cst燃料油供应商与买家之比为1-2。 180-cst的供需情况则相反，供应商与买家之比为3-1。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。
路透纽约/伦敦6月23日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周五跳升，录得一年来的最大单日升幅，因在周四大幅下挫后与期权相关的交易激发了空头回补。
路透6月23日 - 以下为东京商品交易所(TOCOM)期胶各合约周五晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 6月 193.6 19 195.0 1 * 7月 192.1 61 191.5 5 * 8月 192.0 265 193.7 3 * 9月 192.3 111 192.5 21 * 10月 188.4 440 189.8 30 * 11月 189.3 2974 190.3 386 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为