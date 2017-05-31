国际油市：东方/西方燃料油套利窗口仍关闭，因鹿特丹价格坚挺

路透新加坡5月31日 - 近月东方/西方套利窗口周三仍然关闭，因为 鹿特丹的燃料油价格较新加坡相对更为坚挺，这样运输燃料油到新加坡将 无利可图。 虽然套利窗口狭窄可能造成近期从西方运抵的燃料油减少，业内消息 人士称，如果新加坡燃料油供应少于预期，价差有可能被拉大。 经纪商方面的消息人士称，周三6月东方/西方价差约为每吨10美元， 7月价差约为每吨13美元。 欧洲方面，380-cst 6月/7月鹿特丹驳船燃料油价差每吨升水约1美元 ，远高于新加坡相应的合约，后者每吨贴水约1美元。 虽然新加坡在岸燃料油库存下降，过去两周新加坡380-cst燃料油近 月跨月价差疲软主要是因为存储在海上的燃料油充足所致。 行业消息人士估计，大约200万吨燃料油存贮在新加坡附近海域的巨 型油轮，因为3月以来普氏窗口交易活跃。 汤森路透的石油研究数据显示，5月运抵东亚的燃料油总量为600-610 万吨，低于稍早预期的大约650万吨。 不过连续五个月运抵新加坡的燃料油数量均高于均值之后，造成市场 人气转向偏空，交易商将5月的运输计划推迟到6月，或运往其他地方。 虽然5月运抵的燃料油低于预期，但仍高于去年590-600万吨的均值。 普氏窗口为达成交易。 窗口中380-cst燃料油供应商与买家之比为1-2。 180-cst的供需情况则相反，供应商与买家之比为3-1。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)