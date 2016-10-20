国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水小幅下降，流动性有所恢复

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
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路透新加坡10月20日 - 新加坡燃料油市场交易活动周四升温，因供应商回到普氏窗口，上日卖单缺乏。
“最初的交投相当淡静，但今天流动性好转，”新加坡一交易员称。
普氏窗口周四公布三笔现货交易，共成交6万吨380-cst燃料油。嘉能可向Coastal出售两船各2万吨的燃料油船货，价格为每吨较新加坡报价升水0.50美元。另外贡渥(Gunvor)向中石油出售一船船货，价格为每吨升水0.25美元。
380-cst燃料油现货升水小幅回落，因交易价格下跌，较上日下滑0.22美元，至每吨较新加坡报价升水0.42美元。
截至10月19日当周，新加坡岸上燃料油库存较前周基本持平，仅下降0.5%或11.7万桶(约1.75万吨)，至2,369万桶(354万吨)。
过去一周库存稳定，一些市场参与者认为是即期市场平衡的信号。
官方数据显示，9月新加坡的航煤销售较前月下滑9.4%，至八个月低位，因到新加坡加油的船只减少。
新加坡现货市场共成交三笔交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 王丽鑫；审校 母红)
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