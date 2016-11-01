国际油市：亚洲燃料油现货升水和粘度价差升至一年新高

路透新加坡11月1日 - 亚洲指标180-cst和380-cst燃料油现货价差周二扩大前日涨幅，升至一年新高，交易员称，因当前稀释沥青库存紧张状况继续推升看涨人气。

“实货买家今日的出价更加激进，此外，供应商也很少，”新加坡的一位交易员称。

180-cst燃料油现货升水FO180-SIN-DIF 周二走阔0.17美元，至每吨较新加坡报价高2.76美元，为6月6日收报每吨3.5美元之后的最高水平。

380-cst燃料油现货升水FO380-SIN-DIF走阔0.46美元，至较新加坡报价高1.87美元。上次380-cst燃料油升水高于此水平是在3月28日，当日为每吨2.27美元。

在纸货市场，11月粘度价差 延续周一升势，攀升至逾15个月高位的每吨8.5美元，上次近月粘度价差达到此高位是在去年8月5日。

燃料油交易商称，周二市场的看多人气也蔓延至近月跨月合约价差。

180-cst燃料油11/12月合约价差 上涨0.25美元，至八周高位的每吨较新加坡报价高2美元。

380-cst燃料油11/12月合约价差 达到每吨较新加坡报价高1.5美元的六周高位，较前一交易日高0.25美元。

周一，亚洲实货和纸质燃料油市场受到稀释沥青库存供应持续吃紧提振。稀释沥青与重质燃料油混合可用于降低其黏度，以满足终端用户的规格要求。

新加坡现货市场据报达成两笔现货交易。(完)

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