国际油市：亚洲燃料油市场微跌，此前两日连续上涨

路透新加坡11月2日 - 亚洲现货和纸货燃料油市场周三微跌，一些交易员认为，这是连续两日大涨之后的修正。

“本周伊始市场跳涨，现在市场回撤，”一名新加坡交易员表示。

在纸货市场，11月东方-西方价差 从周二所及每吨29.75美元的近11个月高点下跌，价差周二上涨是受到新加坡近月互换的强势提振。周三1100 GMT，东方-西方价差下滑0.25美元，至每吨29.50美元。

行业消息人士称，黏度价差上涨应会让更多西方的套利油品流入亚洲，尤其是欧洲炼厂检修正在放缓。

11月黏度价差也由周二所及15个月高点微跌，周三下滑0.50美元至每吨8美元。

本周前两日，亚洲实货和纸货燃料油市场受到沥青稀释油供应愈发紧张的提振。

消息人士称，在实货市场总计4万吨180-cst燃料油以及2万吨380-cst燃料油在“普氏窗口”成交。

“即便在今天的窗口时间买家较卖家多很多，整体的买-卖价差仍收紧，卖价下跌最多，”另一名新加坡交易员表示。这可能表明一些供应商在新供应到来之前卖出的意愿上升。

新加坡有三笔现货交易成交。(完)

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