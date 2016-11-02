国际油市：亚洲燃料油市场微跌，此前两日连续上涨

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月2日 - 亚洲现货和纸货燃料油市场周三微跌，一些交易员认为，这是连续两日大涨之后的修正。
“本周伊始市场跳涨，现在市场回撤，”一名新加坡交易员表示。
在纸货市场，11月东方-西方价差 从周二所及每吨29.75美元的近11个月高点下跌，价差周二上涨是受到新加坡近月互换的强势提振。周三1100 GMT，东方-西方价差下滑0.25美元，至每吨29.50美元。
行业消息人士称，黏度价差上涨应会让更多西方的套利油品流入亚洲，尤其是欧洲炼厂检修正在放缓。
11月黏度价差也由周二所及15个月高点微跌，周三下滑0.50美元至每吨8美元。
本周前两日，亚洲实货和纸货燃料油市场受到沥青稀释油供应愈发紧张的提振。
消息人士称，在实货市场总计4万吨180-cst燃料油以及2万吨380-cst燃料油在“普氏窗口”成交。
“即便在今天的窗口时间买家较卖家多很多，整体的买-卖价差仍收紧，卖价下跌最多，”另一名新加坡交易员表示。这可能表明一些供应商在新供应到来之前卖出的意愿上升。
新加坡有三笔现货交易成交。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜 审校 王洋)
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