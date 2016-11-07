国际油市：亚洲燃料油现货供应紧张，提振裂解价差上涨

路透新加坡11月7日 - 亚洲燃料油裂解价差周一上涨，因符合规格的产品供应明显收紧，提振了燃料油裂解价差，促使跨月价差和码头交货价升水涨至数月高点。

新加坡指标180-cst燃料油裂解价差较迪拜原油贴水缩窄至逾四年来最窄，因该地区发电需求强劲、俄罗斯和委内瑞拉等主要出口国出口减少，以及其他地区因检修而停产等原因。

11月180-cst燃料油较迪拜原油裂解价差 周一较上日上涨0.03美元，至每桶负1.38美元，创2012年第二季以来最低贴水。

本季度燃料油裂解价差上涨超过70%，在新加坡炼油产业中表现最好。

380-cst燃料油的11月/12月跨月价差也上涨至近17个月高点，业内消息人士称，受沥青稀释油紧缺提振。

380-cst燃料油的11月/12月跨月价差为每吨2.75美元，较新加坡报价高0.50美元。

380-cst燃料油码头交货价升水上涨0.77美元，每吨较新加坡报价高4.28美元，为1月26日以来最高。

部分市场参与人士表示，最近燃料油市场的强势不久将缓解，因为即将到来的套利船货将补充供给。

“不存在新运来的油品短缺问题，只是短期沥青稀释油短缺，”一名新加坡交易员表示。

新加坡今天有三笔现货交易成交。(完)

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