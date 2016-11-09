国际油市：亚洲燃料油升水下滑，因供应担忧缓解

中国个股：融创等向乐视网等三企业投入168亿元，乐视资金困局有望解决
路透上海1月14日 - 近阶段陷入资金困局的乐视迎来新盟友。中国视频网站--乐视网 周五晚宣布，融创中国 受让乐视网及其旗下乐视致新和关联企业乐视影业的部分股权，总代价为150亿元人民币，华夏人寿和乐然投资亦向乐视投资18亿元，整个乐视生态的资金短板得到极大缓解。
路透新加坡11月9日 - 亚洲380cst燃料油现货升水周三继续由本周伊始触及的八个月高点回落，交易员称，因为市场对供应紧张的担忧开始消退。
“市场紧张情绪降温，随着一些船货的到来，买家和卖家都没有那么积极了，”一名新加坡交易员表示。
业内消息人士称，周三燃料油买卖价差和“普氏窗口”(Platts window)的现货价格水平较本周之初均缩窄。
今天成交两笔180cst燃料油现货交易，总计4万吨。维多以每吨266美元的价格从嘉能可买入2万吨180cst燃料油，交付日期为12月1-5日；兴隆以较新加坡报价每吨升水1.25美元的价格从摩科瑞买入2万吨180cst燃料油，交付日期为12月5-9日。
周二兴隆从摩科瑞买入2万吨180cst燃料油，价格较新加坡报价每吨升水2.50美元，交付日期为11月29-12月3日。
在互换市场，燃料油裂解价差周三短暂变为正值，这是四年多来的首次，因特朗普当选美国总统后油价意外下跌。
新加坡11月180cst燃料油较迪拜原油 的价差在亚洲盘初每桶跳涨1.63美元，至升水0.38美元，收盘时为每桶贴水1.33美元。
一位了解初步航运计划的消息人士称，伊朗11月原油出口料下降7.5%至四个月低点，因欧洲季节性需求放缓削弱了伊朗解禁后的出口势头。
新加坡达成两笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 于春红)
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