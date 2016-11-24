国际油市：亚洲燃料油跨月价差下滑，因交易员对多仓获利了结

国际油市：中国成长忧虑拖累油价走低，OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透新加坡11月24日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，尽管在岸燃料油库存减少，但业内消息人士称，因为一些交易员对他们的多仓获利了结。
消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油12月/1月、1月/2月和2月/3月跨月升水价差均缩窄。
1000GMT时，12月/1月跨月价差的升水缩窄幅度最大，每吨较上日下跌0.45美元，至2.30美元。在亚洲交易时段，该近月跨月价差的成交最为活跃，今天34.5万吨的合约易手。
1000GMT时，380-cst燃料油1月/2月跨月价差升水较上日下跌0.35美元，至每吨1.40美元，总计10.5万吨成交。
2月/3月跨月价差升水较上日下跌0.20美元，升水报每吨0.70美元，总计仅成交5,000吨。
今天新加坡成交两笔现货交易。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 于春红)
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