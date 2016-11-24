版本:
中国
亚洲 | 2016年 11月 24日 星期四 19:49 BJT

国际油市：亚洲燃料油跨月价差下滑，因交易员对多仓获利了结

路透新加坡11月24日 - 亚洲380-cst燃料油近月跨月价差周四下跌，尽管在岸燃料油库存减少，但业内消息人士称，因为一些交易员对他们的多仓获利了结。

消息人士称，洲际交易所(ICE)380-cst燃料油12月/1月、1月/2月和2月/3月跨月升水价差均缩窄。

1000GMT时，12月/1月跨月价差的升水缩窄幅度最大，每吨较上日下跌0.45美元，至2.30美元。在亚洲交易时段，该近月跨月价差的成交最为活跃，今天34.5万吨的合约易手。

1000GMT时，380-cst燃料油1月/2月跨月价差升水较上日下跌0.35美元，至每吨1.40美元，总计10.5万吨成交。

2月/3月跨月价差升水较上日下跌0.20美元，升水报每吨0.70美元，总计仅成交5,000吨。

今天新加坡成交两笔现货交易。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜; 审校 于春红)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐